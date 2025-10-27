¡Atención jóvenes! Usaquén abre becas con matrícula y sostenimiento cubiertos

La inversión es de $1.400 millones en alianza con ICETEX, y el enfoque es muy especial: educación con propósito ambiental. Foto: Cortesía

La Alcaldía Local de Usaquén abrió la convocatoria “Juventud por un Futuro Sostenible”, una beca que permitirá a jóvenes entre 14 y 28 años acceder a educación superior con cobertura total en matrícula y sostenimiento.

La inscripción estará disponible hasta el 4 de noviembre de 2025, y busca impulsar una nueva generación comprometida con el cuidado ambiental y el desarrollo sostenible de la localidad.

El programa, financiado con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén (FDLUSA) y administrado por el ICETEX, cuenta con una inversión cercana a 1.400 millones de pesos.

Los beneficiarios podrán recibir hasta seis salarios mínimos por semestre para estudios universitarios y 3,3 salarios mínimos para programas técnicos o tecnológicos, además de un apoyo de sostenimiento equivalente a un salario mínimo por semestre.

“Con esta beca queremos acompañar a las y los jóvenes de Usaquén en el camino hacia sus metas. Creemos en su talento, en su capacidad de liderar el cambio y en el poder de la educación para transformar vidas y cuidar el planeta”, afirmó Daniel Hernando Ortiz Quintero, alcalde local de Usaquén.

El programa prioriza a jóvenes con experiencia en proyectos ambientales o sociales, quienes recibirán puntajes adicionales en la evaluación. Además, los becarios deberán cumplir con un Programa de Retribución Social (PRES), que implica aportar horas de servicio comunitario en la localidad.

📋 ¿Cómo aplicar a la beca “Juventud por un Futuro Sostenible”?

Revisa los requisitos Tener entre 14 y 28 años. Vivir en la localidad de Usaquén. Estar inscrito o haber sido admitido en un programa técnico, tecnológico o universitario. No haber sido beneficiario de otro fondo de educación local. Ingresa al portal del ICETEX Accede a l portal web habilitado para la convocatoria. Dirígete al apartado “Fondo en Administración Usaquén Proyecto de Vida”. Diligencia el formulario de inscripción Completa la información personal, académica y socioeconómica. Adjunta los documentos requeridos (cédula, certificado de residencia, constancia de admisión o matrícula y, si aplica, soportes de participación en proyectos comunitarios). Envía tu solicitud antes del 4 de noviembre de 2025. Consulta los resultados El ICETEX publicará el listado de preseleccionados en su portal oficial y en los canales de la Alcaldía Local de Usaquén.

Durante todo el proceso, la Alcaldía ofrecerá asesorías presenciales y virtuales gratuitas para orientar a los jóvenes en su postulación, revisar documentos y definir su ruta académica.

