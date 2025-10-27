Logo El Espectador
¡Atención jóvenes! Usaquén abre becas con matrícula y sostenimiento cubiertos

La Alcaldía Local de Usaquén abrió la convocatoria “Juventud por un Futuro Sostenible”, una beca dirigida a jóvenes de la localidad que quieran iniciar estudios superiores y aportar al cuidado ambiental del territorio.

Redacción Bogotá
28 de octubre de 2025 - 02:03 a. m.
La inversión es de $1.400 millones en alianza con ICETEX, y el enfoque es muy especial: educación con propósito ambiental.
Foto: Cortesía
La Alcaldía Local de Usaquén abrió la convocatoria “Juventud por un Futuro Sostenible”, una beca que permitirá a jóvenes entre 14 y 28 años acceder a educación superior con cobertura total en matrícula y sostenimiento.

La inscripción estará disponible hasta el 4 de noviembre de 2025, y busca impulsar una nueva generación comprometida con el cuidado ambiental y el desarrollo sostenible de la localidad.

El programa, financiado con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén (FDLUSA) y administrado por el ICETEX, cuenta con una inversión cercana a 1.400 millones de pesos.

Los beneficiarios podrán recibir hasta seis salarios mínimos por semestre para estudios universitarios y 3,3 salarios mínimos para programas técnicos o tecnológicos, además de un apoyo de sostenimiento equivalente a un salario mínimo por semestre.

“Con esta beca queremos acompañar a las y los jóvenes de Usaquén en el camino hacia sus metas. Creemos en su talento, en su capacidad de liderar el cambio y en el poder de la educación para transformar vidas y cuidar el planeta”, afirmó Daniel Hernando Ortiz Quintero, alcalde local de Usaquén.

El programa prioriza a jóvenes con experiencia en proyectos ambientales o sociales, quienes recibirán puntajes adicionales en la evaluación. Además, los becarios deberán cumplir con un Programa de Retribución Social (PRES), que implica aportar horas de servicio comunitario en la localidad.

📋 ¿Cómo aplicar a la beca “Juventud por un Futuro Sostenible”?

  1. Revisa los requisitos
    1. Tener entre 14 y 28 años.
    2. Vivir en la localidad de Usaquén.
    3. Estar inscrito o haber sido admitido en un programa técnico, tecnológico o universitario.
    4. No haber sido beneficiario de otro fondo de educación local.
  2. Ingresa al portal del ICETEX
    1. Accede al portal web habilitado para la convocatoria.
    2. Dirígete al apartado “Fondo en Administración Usaquén Proyecto de Vida”.
  3. Diligencia el formulario de inscripción
    1. Completa la información personal, académica y socioeconómica.
    2. Adjunta los documentos requeridos (cédula, certificado de residencia, constancia de admisión o matrícula y, si aplica, soportes de participación en proyectos comunitarios).
  4. Envía tu solicitud antes del 4 de noviembre de 2025.
  5. Consulta los resultados
    1. El ICETEX publicará el listado de preseleccionados en su portal oficial y en los canales de la Alcaldía Local de Usaquén.

Durante todo el proceso, la Alcaldía ofrecerá asesorías presenciales y virtuales gratuitas para orientar a los jóvenes en su postulación, revisar documentos y definir su ruta académica.

