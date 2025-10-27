¡Atención jóvenes! Usaquén abre becas con matrícula y sostenimiento cubiertos

Escucha este artículo
La Alcaldía Local de Usaquén abrió la convocatoria “Juventud por un Futuro Sostenible”, una beca que permitirá a jóvenes entre 14 y 28 años acceder a educación superior con cobertura total en matrícula y sostenimiento.
La inscripción estará disponible hasta el 4 de noviembre de 2025, y busca impulsar una nueva generación comprometida con el cuidado ambiental y el desarrollo sostenible de la localidad.
El programa, financiado con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén (FDLUSA) y administrado por el ICETEX, cuenta con una inversión cercana a 1.400 millones de pesos.
Los beneficiarios podrán recibir hasta seis salarios mínimos por semestre para estudios universitarios y 3,3 salarios mínimos para programas técnicos o tecnológicos, además de un apoyo de sostenimiento equivalente a un salario mínimo por semestre.
“Con esta beca queremos acompañar a las y los jóvenes de Usaquén en el camino hacia sus metas. Creemos en su talento, en su capacidad de liderar el cambio y en el poder de la educación para transformar vidas y cuidar el planeta”, afirmó Daniel Hernando Ortiz Quintero, alcalde local de Usaquén.
El programa prioriza a jóvenes con experiencia en proyectos ambientales o sociales, quienes recibirán puntajes adicionales en la evaluación. Además, los becarios deberán cumplir con un Programa de Retribución Social (PRES), que implica aportar horas de servicio comunitario en la localidad.
📋 ¿Cómo aplicar a la beca “Juventud por un Futuro Sostenible”?
- Revisa los requisitos
- Tener entre 14 y 28 años.
- Vivir en la localidad de Usaquén.
- Estar inscrito o haber sido admitido en un programa técnico, tecnológico o universitario.
- No haber sido beneficiario de otro fondo de educación local.
- Ingresa al portal del ICETEX
- Accede al portal web habilitado para la convocatoria.
- Dirígete al apartado “Fondo en Administración Usaquén Proyecto de Vida”.
- Diligencia el formulario de inscripción
- Completa la información personal, académica y socioeconómica.
- Adjunta los documentos requeridos (cédula, certificado de residencia, constancia de admisión o matrícula y, si aplica, soportes de participación en proyectos comunitarios).
- Envía tu solicitud antes del 4 de noviembre de 2025.
- Consulta los resultados
- El ICETEX publicará el listado de preseleccionados en su portal oficial y en los canales de la Alcaldía Local de Usaquén.
Durante todo el proceso, la Alcaldía ofrecerá asesorías presenciales y virtuales gratuitas para orientar a los jóvenes en su postulación, revisar documentos y definir su ruta académica.
