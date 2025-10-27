Luis Fernando Sanabria, nuevo gerente de la RAP-E Región Central para 2026–2029

Entre acuerdos, visiones compartidas y un voto unánime, la RAP-E Región Central escogió a Luis Fernando Sanabria Martínez. Foto: Archivo particular

La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central inicia una nueva etapa de liderazgo. En sesión ordinaria de la Junta Directiva, los mandatarios regionales eligieron por unanimidad a Luis Fernando Sanabria Martínez como nuevo gerente de la entidad para el periodo 2026–2029.

El abogado boyacense, con amplia experiencia en gestión pública, asumirá funciones el 1 de enero de 2026, con la misión de fortalecer la integración territorial y consolidar proyectos en materia ambiental, alimentaria, turística e infraestructura para los seis territorios que integran la RAP-E: Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima.

“Es una oportunidad inmensa liderar una entidad que puede crecer cada día más de la mano de los departamentos y del Distrito. Vamos a impulsar alianzas con la cooperación internacional y fortalecer el equipo humano de la RAP-E”, expresó Sanabria Martínez, quien fue director general de la CAR Cundinamarca (2020–2023), alcalde de Chiquinquirá (2008–2011) y docente universitario.

Durante la jornada, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz —presidenta de la Junta—, destacó la elección como un paso clave para la consolidación de la entidad:

“Tomamos la decisión de elegir a un profesional de las más altas calidades, con experiencia en los procesos de integración que requieren nuestros territorios”, señaló.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, resaltó la necesidad de fortalecer el papel de la RAP-E frente a la Región Metropolitana, con proyectos conjuntos que atraigan recursos y generen impacto.

Por su parte, los gobernadores de Cundinamarca, Boyacá, Huila y Meta coincidieron en que la llegada de Sanabria representa una oportunidad para profundizar la articulación regional y avanzar en sostenibilidad, abastecimiento y seguridad alimentaria.

Con esta designación, la RAP-E Región Central reafirma su papel como modelo de planeación supradepartamental, enfocado en convertir los desafíos ambientales, productivos y sociales del centro del país en oportunidades de desarrollo sostenible e innovación territorial.

