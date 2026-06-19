Atención usuarios: estos son los cambios en TransMilenio por apertura de Calle 26-Atrio

La nueva estación conectará con todas las troncales del sistema. Foto: Transmilenio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Miles de usuarios que se movilizan por el centro de Bogotá tendrán cambios importantes en sus recorridos desde este sábado 20 de junio. TransMilenio confirmó la entrada en operación total de la nueva estación Calle 26-Atrio, mientras que la estación temporal Calle 34 dejará de funcionar de manera definitiva para dar paso a las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

La medida marca un nuevo capítulo en la transformación del corredor de la avenida Caracas, donde avanzan simultáneamente las obras del sistema metro y los ajustes operativos necesarios para mantener el funcionamiento del transporte masivo durante la construcción del proyecto.

Más información sobre Bogotá: Caso Yulixa Toloza: buscan extraditar a tres implicados y hallar a un cuarto sospechoso.

¿Qué cambia desde este sábado?

La principal novedad es que la estación Calle 26-Atrio quedará habilitada en su totalidad. Hasta ahora operaba parcialmente, pero desde este 20 de junio entrará en servicio el vagón sur y el acceso sur, ampliando significativamente la capacidad de atención a usuarios.

Con esta apertura, la oferta pasará de tres rutas por sentido a ocho rutas por sentido, mejorando la conectividad entre el centro de Bogotá y diferentes zonas de la ciudad.

Al mismo tiempo, la estación Calle 34 será cerrada de manera definitiva para permitir el avance de las obras del Metro sobre la troncal Caracas.

¿Qué rutas tendrá la nueva estación?

Según TransMilenio, en la nueva estación estarán disponibles 16 servicios que conectarán con todas las troncales del sistema: Norte, Suba, Calle 80, Américas, Calle 26, Carrera Décima, Caracas Sur y Eje Ambiental.

Los servicios quedarán distribuidos así:

Vagón 1

Sentido sur-norte: 8, B18, B23 y B27.

Sentido norte-sur: 6, F19, J74 y K23.

Vagón 2

Sentido sur-norte: 6, B74, C19 y D20.

Sentido norte-sur: H20, H27, L18 y 8.

¿Qué alternativas tendrán los usuarios de la Calle 34?

Las personas que utilizaban la estación Calle 34 deberán trasladarse a la nueva estación Calle 26-Atrio o a la estación temporal Avenida 39, que seguirán prestando servicio mientras continúan las obras del Metro.

TransMilenio recomendó consultar previamente las rutas a través de sus canales oficiales para evitar contratiempos durante los primeros días de operación del nuevo esquema.

Así es la nueva estación Calle 26-Atrio

La infraestructura cuenta con dos vagones de 30 metros cada uno conectados por una pasarela central, una longitud total cercana a los 160 metros y plataformas de ocho metros de ancho para facilitar la circulación de pasajeros. También incorpora puertas automáticas con sistemas de bloqueo, señalización luminosa y auditiva para personas con discapacidad visual o auditiva, además de sistemas inteligentes de monitoreo.

La estación dispone de taquillas en ambos accesos y forma parte de la infraestructura definitiva que acompañará la operación del Metro de Bogotá en este sector del centro de la ciudad.

La primera estación integrada con el Metro

La habilitación total de Calle 26-Atrio tiene un valor simbólico para el proyecto. Se trata de la primera estación nueva que entra en funcionamiento completo mientras se construye la Línea 1 del Metro de Bogotá.

La apertura ocurre en un momento en que la Línea 1 supera el 57 % de avance general de construcción. El proyecto ya cuenta con kilómetros de viaducto levantados, decenas de apoyos construidos y frentes de obra activos entre Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño y Santa Fe.

Cuando entre en operación, el sistema recorrerá cerca de 24 kilómetros entre el Patio Taller en Bosa y la calle 72, contará con 16 estaciones y tendrá capacidad para movilizar hasta 72.000 pasajeros por hora sentido. Mientras tanto, la ciudad continúa ajustando la operación de TransMilenio para mantener la movilidad en medio de la obra de infraestructura más grande que se construye actualmente en Colombia.

Le puede interesar: El plan de facilitar la formalización de construcciones sin licencia en Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.