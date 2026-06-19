Caso Yulixa Toloza: buscan extraditar a tres implicados y hallar a un cuarto sospechoso

Yulixa Toloza desapareció el pasado 13 de mayo después de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá. Luego de seis días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado a más de 100 kilómetros de la capital. Foto: Jonathan Bejarano

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La muerte de Yulixa Toloza, ocurrida tras un procedimiento estético practicado en Bogotá el mes pasado, sigue abriendo nuevas preguntas sobre el control que ejercen las autoridades sobre clínicas, centros estéticos y personas que ofrecen este tipo de intervenciones. Ahora, Juan Camilo Caicedo, el abogado que representa a la familia de la víctima, lanzó una advertencia que podría ampliar el alcance de la investigación.

Según señaló el jurista, han surgido versiones que indican que los presuntos responsables del procedimiento realizado a Toloza habrían participado previamente en entre 500 y 600 intervenciones similares, una cifra que, de confirmarse, pondría en evidencia posibles fallas de vigilancia sobre establecimientos y personas que estarían desarrollando actividades médicas sin las garantías requeridas.

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Piden investigar si hubo más víctimas

El representante de las víctimas aseguró que una de las principales preocupaciones de la familia es establecer si existen otros casos relacionados con los mismos responsables.

“Han trascendido versiones según las cuales estos médicos o presuntos médicos ya habían realizado entre 500 y 600 cirugías”, afirmó el abogado, quien pidió que las investigaciones permitan determinar qué controles se ejercieron sobre los lugares donde se realizaban estos procedimientos.

A juicio de la defensa, el caso no solo debe concentrarse en esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Yulixa Toloza, sino también en establecer si otras personas pudieron resultar afectadas por prácticas similares.

La familia insiste en extradición

Otro de los puntos planteados por la representación de las víctimas tiene que ver con la situación judicial de tres de los presuntos implicados que actualmente estarían en Venezuela.

El abogado reveló que solicitó a la Fiscalía avanzar en los trámites necesarios para obtener su extradición y permitir que respondan ante la justicia colombiana. Según explicó, los delitos que se investigan incluyen desaparición forzada y homicidio doloso.

“Se le ha solicitado a la Fiscalía que presente la solicitud de extradición de estos tres ciudadanos”, indicó el jurista, quien también pidió que el proceso avance de manera paralela para evitar dilaciones en la investigación.

Buscan a un cuarto presunto implicado

La defensa aseguró que existe un cuarto hombre que podría tener relación con los hechos y que sería de nacionalidad cubana.

Por esta razón, solicitó a la Fiscalía acelerar las labores de ubicación y, de ser procedente, tramitar una orden de captura para que pueda comparecer ante las autoridades colombianas.

La petición se suma a los esfuerzos que actualmente adelantan los organismos judiciales para esclarecer completamente lo ocurrido durante el procedimiento al que fue sometida Yulixa Toloza antes de su muerte.

Esteticista reveló nuevos detalles sobre el procedimiento

Las declaraciones del abogado se conocen pocos días después de que una esteticista que participó en la atención de Yulixa Toloza entregara nuevos detalles sobre lo ocurrido durante la intervención.

Según relató en entrevistas recientes, en el procedimiento participaron varias personas y se presentaron situaciones que hoy hacen parte de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía. Sus declaraciones se han convertido en una de las piezas que las autoridades analizan para reconstruir minuto a minuto los hechos que terminaron con la muerte de la mujer de 52 años.

Cierres de centros estéticos

El caso ha reabierto el debate sobre la vigilancia a los procedimientos estéticos en la capital. Según la Secretaría Distrital de Salud, entre 2024 y mayo de 2026 fueron cerrados o suspendidos más de 379 establecimientos que operaban sin cumplir los requisitos exigidos para prestar servicios estéticos y médicos.

La entidad también ha reportado más de 1.000 quejas relacionadas con procedimientos estéticos durante los últimos años y ha reiterado que los pacientes deben verificar la habilitación de clínicas, consultorios y profesionales antes de someterse a cualquier intervención. Las autoridades advierten que muchos de estos procedimientos se realizan en viviendas, locales improvisados o establecimientos sin autorización sanitaria, aumentando considerablemente los riesgos para la salud de los usuarios.

El lío con la extradición

El caso también ha puesto a prueba la cooperación judicial entre Colombia y Venezuela. Aunque las relaciones diplomáticas entre ambos países fueron restablecidas y desde 2023 se reactivaron mecanismos de intercambio de información judicial, la eventual extradición de los principales sospechosos no está garantizada.

La legislación venezolana limita la entrega de sus nacionales a otros países, por lo que el proceso podría prolongarse durante meses e incluso derivar en que los investigados sean juzgados en territorio venezolano. Esa incertidumbre explica la insistencia de la familia de Yulixa Toloza para que la Fiscalía acelere las gestiones internacionales y evite que el caso quede atrapado en trámites binacionales.

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