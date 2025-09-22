No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Busca trabajo? Conozca la oferta de 427 empleos para esta semana en Bogotá

Las ofertas están dirigidas a personas con formación básica primaria, secundaria, media, técnica y profesional.

Redacción Bogotá
22 de septiembre de 2025 - 07:02 p. m.
Esta semana se llevará a cabo una nueva jornada labora en Bogotá. Del 22 al 27 de septiembre, empresas aliadas del Distrito ofrecerán 427 plazas de trabajo.

En esta oportunidad, 255 oportunidades están dirigidas a personas con formación tecnológica, lo que representa cerca del 60% de la oferta laboral de la ciudad.

De la mano, la oferta también incluye a quienes cuenten con formación básica primaria, secundaria, media, técnica y profesional, así como para aquellas personas que no cuentan con estudios formales.

Los sueldos alcanzan hasta 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes y lo máximo que exigen es 3 años de experiencia laboral.

“Con esta nueva oferta de 427 puestos de trabajo, en la que cerca del 60% está dirigida a tecnólogos, seguimos ampliando las oportunidades de empleo formal en Bogotá. Los salarios llegan hasta 6 salarios mínimos y lo máximo que se exige son 3 años de experiencia, lo que demuestra que estamos acercando a la ciudadanía a opciones accesibles para mejorar su calidad de vida”, indicó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas podrán registrar o actualizar su hoja de vida en la página web y aplicar directamente a las vacantes disponibles. Además, podrán acceder a información actualizada sobre más ofertas disponibles.

Cargos disponibles

  • Técnico auxiliar en enfermería y/o técnico en salud pública
  • Técnico en sistemas
  • Profesional en enfermería
  • Supervisor de operaciones de servicios generales
  • Oficial de obra- Urbanismo
  • Ejecutivo de ventas
  • Operario de servicios generales/mensajería
  • Auxiliar de materia prima
  • Técnico o tecnólogo en sistemas audiovisuales
  • Técnico o tecnólogo en mantenimiento de hardware
  • Analista de infraestructura
  • Representante de servicio al cliente trilingüe (español, francés e inglés C1)
  • Desarrollador web
  • Técnico mecánico industrial
  • Profesional TICS e ITS
  • Auxiliar de cocina
  • Jefe de cocina
  • Chef
  • Asesor call center
  • Director de proyectos
  • Director de la dirección de educación y cultura
  • Director de gestión empresarial
  • Director de mercadeo y publicidad
  • Ejecutivos comerciales
  • Dirección de economía y finanzas
  • Jefe de bodega
  • Jefe de inventarios
  • Coordinador de exportación e importación
  • Coordinador de aduanas
  • Supervisor logístico
  • Digitador logístico
  • Asistente logístico y montacarguista
  • Operario de mantenimiento

