¿Busca trabajo? Conozca la oferta de 427 empleos para esta semana en Bogotá

Esta semana se llevará a cabo una nueva jornada labora en Bogotá. Del 22 al 27 de septiembre, empresas aliadas del Distrito ofrecerán 427 plazas de trabajo.
En esta oportunidad, 255 oportunidades están dirigidas a personas con formación tecnológica, lo que representa cerca del 60% de la oferta laboral de la ciudad.
De la mano, la oferta también incluye a quienes cuenten con formación básica primaria, secundaria, media, técnica y profesional, así como para aquellas personas que no cuentan con estudios formales.
✨ En #Innovers los y las jóvenes de Bogotá, mi ciudad, mi casa, descubrieron que emprender también es aprender, soñar y crecer.— Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) September 22, 2025
Nuestra secretaria, @marialopezuribe , dio apertura a esta jornada en el Centro de Talento Creativo, donde recibieron formación, talleres y… pic.twitter.com/yqd8yTQWwa
Los sueldos alcanzan hasta 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes y lo máximo que exigen es 3 años de experiencia laboral.
“Con esta nueva oferta de 427 puestos de trabajo, en la que cerca del 60% está dirigida a tecnólogos, seguimos ampliando las oportunidades de empleo formal en Bogotá. Los salarios llegan hasta 6 salarios mínimos y lo máximo que se exige son 3 años de experiencia, lo que demuestra que estamos acercando a la ciudadanía a opciones accesibles para mejorar su calidad de vida”, indicó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.
¿Cómo postularse?
Las personas interesadas podrán registrar o actualizar su hoja de vida en la página web y aplicar directamente a las vacantes disponibles. Además, podrán acceder a información actualizada sobre más ofertas disponibles.
Cargos disponibles
- Técnico auxiliar en enfermería y/o técnico en salud pública
- Técnico en sistemas
- Profesional en enfermería
- Supervisor de operaciones de servicios generales
- Oficial de obra- Urbanismo
- Ejecutivo de ventas
- Operario de servicios generales/mensajería
- Auxiliar de materia prima
- Técnico o tecnólogo en sistemas audiovisuales
- Técnico o tecnólogo en mantenimiento de hardware
- Analista de infraestructura
- Representante de servicio al cliente trilingüe (español, francés e inglés C1)
- Desarrollador web
- Técnico mecánico industrial
- Profesional TICS e ITS
- Auxiliar de cocina
- Jefe de cocina
- Chef
- Asesor call center
- Director de proyectos
- Director de la dirección de educación y cultura
- Director de gestión empresarial
- Director de mercadeo y publicidad
- Ejecutivos comerciales
- Dirección de economía y finanzas
- Jefe de bodega
- Jefe de inventarios
- Coordinador de exportación e importación
- Coordinador de aduanas
- Supervisor logístico
- Digitador logístico
- Asistente logístico y montacarguista
- Operario de mantenimiento
