¿Busca trabajo? Conozca la oferta de 427 empleos para esta semana en Bogotá

Empleo Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Esta semana se llevará a cabo una nueva jornada labora en Bogotá. Del 22 al 27 de septiembre, empresas aliadas del Distrito ofrecerán 427 plazas de trabajo.

En esta oportunidad, 255 oportunidades están dirigidas a personas con formación tecnológica, lo que representa cerca del 60% de la oferta laboral de la ciudad.

Lea más: Semana de la bicicleta en Bogotá: conozca la agenda, retos y horarios

De la mano, la oferta también incluye a quienes cuenten con formación básica primaria, secundaria, media, técnica y profesional, así como para aquellas personas que no cuentan con estudios formales.

✨ En #Innovers los y las jóvenes de Bogotá, mi ciudad, mi casa, descubrieron que emprender también es aprender, soñar y crecer.



Nuestra secretaria, @marialopezuribe , dio apertura a esta jornada en el Centro de Talento Creativo, donde recibieron formación, talleres y… pic.twitter.com/yqd8yTQWwa — Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) September 22, 2025

Más noticias: Usaban apps de citas para drogar y robar a sus víctimas en Chapinero y Teusaquillo

Los sueldos alcanzan hasta 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes y lo máximo que exigen es 3 años de experiencia laboral.

“Con esta nueva oferta de 427 puestos de trabajo, en la que cerca del 60% está dirigida a tecnólogos, seguimos ampliando las oportunidades de empleo formal en Bogotá. Los salarios llegan hasta 6 salarios mínimos y lo máximo que se exige son 3 años de experiencia, lo que demuestra que estamos acercando a la ciudadanía a opciones accesibles para mejorar su calidad de vida”, indicó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas podrán registrar o actualizar su hoja de vida en la página web y aplicar directamente a las vacantes disponibles. Además, podrán acceder a información actualizada sobre más ofertas disponibles.

Cargos disponibles

Técnico auxiliar en enfermería y/o técnico en salud pública

Técnico en sistemas

Profesional en enfermería

Supervisor de operaciones de servicios generales

Oficial de obra- Urbanismo

Ejecutivo de ventas

Operario de servicios generales/mensajería

Auxiliar de materia prima

Técnico o tecnólogo en sistemas audiovisuales

Técnico o tecnólogo en mantenimiento de hardware

Analista de infraestructura

Representante de servicio al cliente trilingüe (español, francés e inglés C1)

Desarrollador web

Técnico mecánico industrial

Profesional TICS e ITS

Auxiliar de cocina

Jefe de cocina

Chef

Asesor call center

Director de proyectos

Director de la dirección de educación y cultura

Director de gestión empresarial

Director de mercadeo y publicidad

Ejecutivos comerciales

Dirección de economía y finanzas

Jefe de bodega

Jefe de inventarios

Coordinador de exportación e importación

Coordinador de aduanas

Supervisor logístico

Digitador logístico

Asistente logístico y montacarguista

Operario de mantenimiento

Le puede interesar: Crece riesgo de trata infantil en Bogotá: investigar y prevenir, una tarea de todos

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.