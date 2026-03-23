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Robo armado en pizzería: delincuentes roban a clientes y huyen en motos

Hasta ahora, las autoridades no han identificado a los implicados ni han realizado capturas.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
23 de marzo de 2026 - 10:13 p. m.
El atraco ocurrió en una pizzería de Rafael Uribe, donde delincuentes armados despojaron a clientes de sus pertenencias y escaparon.
El atraco ocurrió en una pizzería de Rafael Uribe, donde delincuentes armados despojaron a clientes de sus pertenencias y escaparon.
Foto: Archivo particular
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Un nuevo caso de inseguridad se registró en la noche del 21 de marzo en el sur de Bogotá. Esta vez, el hecho ocurrió en una pizzería del barrio Gustavo Restrepo, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde varios hombres armados irrumpieron para cometer un robo.

De acuerdo con la información preliminar, los sujetos ingresaron al establecimiento y, bajo amenazas con armas de fuego, intimidaron tanto a los empleados como a los clientes que se encontraban en el lugar.

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En cuestión de minutos, los delincuentes se llevaron celulares y dinero en efectivo, sin que hasta el momento se tenga claridad sobre el monto total del hurto.

Tras cometer el atraco, los responsables huyeron del sitio en motocicletas, donde, al parecer, los esperaban otros cómplices para facilitar la fuga.

Hasta ahora, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre capturas o identificación de los implicados. Se espera que cámaras de seguridad de la zona permitan avanzar en la investigación.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los robos a establecimientos comerciales en Bogotá, especialmente en horas de la noche.

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