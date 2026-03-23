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Masivo hurto en bus del SITP terminó con dos delincuentes capturados

Durante el procedimiento, a uno de los asaltantes le fueron hallados 8 celulares.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
23 de marzo de 2026 - 04:30 p. m.
Los capturados fueron judicializados
Los capturados fueron judicializados
Foto: Policía de Bogotá
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Un nuevo robo en Bogotá tuvo lugar en un bus del SITP en las últimas horas. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, voces de auxilio de las víctimas alertaron a uniformados adscritos a la estación de policía Kennedy, quienes atendieron la situación.

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Gracias a la ubicación de uno de los celulares, los patrulleros lograron rastrearlo e iniciar una persecución. Fue así como metros más adelante identificaron a los delincuentes y lograron capturarlos.

Los sujetos son señalados de haber ingresado al transporte público y, con arma de fuego y armas cortopunzantes, amenazar a los pasajeros para llevarse sus pertenencias. Precisamente, tras su aprehensión, les fueron hallados 8 celulares avaluados en más de 10 millones de pesos.

Los sujetos fueron dejados bajo disposición de la Fiscalía y deberán responder por el delito de hurto.

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De acuerdo con datos de la Policía Nacional, con corte al 28 de febrero se han registrado 20.607 hurtos a personas, 2.3% menos de denuncias frente al mismo periodo del año anterior.

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Por Redacción Bogotá

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