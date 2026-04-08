Aumentan casos de varicela en Bogotá: más de 1.000 contagios en 2026

Colombia registra un aumento del 15 % en los casos de varicela en lo que va de 2026. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud, el país pasó de 4.981 casos en 2025 a 5.709 en 2026. Foto: Secretaría de Salud

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En lo corrido de 2026, Colombia registra un aumento del 15 % en los casos de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud, el país pasó de 4.981 casos en 2025 a 5.709 para el presente año. Bajo esta misma línea, la región concentra más de 1.500 reportes, lo que la convierte en una de las zonas con mayor incidencia de esta enfermedad en el país.

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Bogotá lidera los contagios en el país

El crecimiento de casos ubica a Bogotá como la región con más contagios de varicela en Colombia en 2026, seguida por Antioquia y Cundinamarca.

En la capital, el aumento es del 10,8 % frente a 2025, mientras que en Cundinamarca el incremento es del 7,7 %, lo que confirma una tendencia al alza en el centro del país.

A nivel nacional, el incremento también es evidente, ya que el país pasó de 4.981 casos en 2025 a 5.709 en 2026, lo que representa un aumento cercano al 15 %.

Aunque los expertos aclaran que no se trata de una epidemia, sí advierten que el aumento de casos refleja cambios en la dinámica de contagio.

Lo anterior, dicen, por factores como la vacunación incompleta, la acumulación de población susceptible tras la pandemia y el regreso a entornos como colegios han influido en este comportamiento.

Semana Santa pudo influir en los contagios

Uno de los puntos que más preocupa a los expertos es el impacto de la movilidad durante Semana Santa, que podría favorecer la aparición de brotes localizados.

El aumento de viajes y contacto entre personas actúa como un acelerador temporal de la transmisión, especialmente en espacios cerrados o con alta interacción social.

“La movilidad de Semana Santa puede actuar como un acelerador temporal de la transmisión de la varicela, pero esto no significa una epidemia nacional. Su principal efecto es la aparición de brotes pequeños y aumentos localizados”, explicó Patricia Tacuma, magíster en Administración de Salud de la Universidad Manuela Beltrán.

¿Cómo se contagia la varicela?

La varicela es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por gotas respiratorias o por contacto directo con lesiones en la piel.

Una persona puede contagiar incluso antes de presentar síntomas visibles, lo que facilita su propagación en hogares, colegios y guarderías. En personas no inmunes, el riesgo de contagio puede alcanzar hasta el 90 % en contactos cercanos.

“Una persona puede contagiar entre uno y dos días antes de que aparezcan las lesiones y hasta que todas formen costra, lo que facilita su propagación”, explicó la experta de la Universidad Manuela Beltrán.

Los síntomas suelen comenzar con fiebre, malestar general y cansancio, seguidos por la aparición de erupciones en la piel que evolucionan a ampollas. Por lo tanto, se recomienda acudir a un médico si hay fiebre persistente, dificultad para respirar, vómito o signos de infección en la piel.

La vacuna, clave para prevenir

La vacuna contra la varicela está incluida en el esquema nacional y se aplica de manera gratuita en Colombia. “Es un punto clave en la prevención. Son dos dosis: la primera al año de edad y la segunda a los 5 años. Una reduce significativamente la enfermedad y la otra ayuda a prevenir complicaciones”, concluyó Tacuma.

En este sentido, el esquema de vacunación consta de dos dosis: la primera al año de edad y la segunda a los 5 años, lo que permite reducir significativamente el riesgo de enfermedad y complicaciones.

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