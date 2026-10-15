Autopista Norte: arrancan las obras tras años de retrasos y pendientes ambientales

El inicio fue posible luego de que, en agosto de 2026, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizara la intervención en la franja de conexión entre…

Después de cuatro años de retrasos por los trámites ambientales, este jueves 15 de octubre comenzaron las obras de ampliación de la Autopista Norte de Bogotá, entre las calles 191 y 245. Los trabajos arrancaron en el costado oriental, a la altura de la calle 245, y hacen parte de Accesos Norte II, un proyecto de infraestructura cuya inversión total asciende a COP 1,8 billones.

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El inicio fue posible luego de que, en agosto de 2026, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizara la intervención en la franja de conexión entre los humedales Torca y Guaymaral. La falta de ese permiso había mantenido frenado el avance de las obras durante cuatro años.

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La ampliación busca aumentar la capacidad del corredor de entrada y salida de Bogotá, mejorar la conexión con los municipios de la Sabana y atender problemas de movilidad e inundaciones en el sector. Según el cronograma divulgado, la terminación del proyecto está prevista para 2031.

¿Qué obras harán en la Autopista Norte?

La intervención contempla ampliar la vía a seis carriles por sentido: cinco para el tránsito vehicular y uno para TransMilenio. También incluye retornos a desnivel en las calles 224 y 242, 11,6 kilómetros de ciclorruta a ambos costados de la autopista y seis puentes peatonales.

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El alcalde Galán señaló que la ampliación permitirá contar con más carriles y espacios para peatones y ciclistas. También la presentó como una medida para enfrentar los trancones y las inundaciones que afectan este corredor.

Sin embargo, el alcance de esos beneficios dependerá de la ejecución de las obras y de las condiciones que tenga la vía una vez entre en operación.

Accesos Norte II: las otras obras del proyecto

La ampliación de la Autopista Norte es uno de los tres componentes de Accesos Norte II, una iniciativa desarrollada mediante una Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa pública, a cargo de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S. A. S.

El proyecto comprende 17,9 kilómetros distribuidos en tres corredores:

Autopista Norte: 5,8 kilómetros entre las calles 191 y 245.

5,8 kilómetros entre las calles 191 y 245. Carrera Séptima: 4,9 kilómetros, con una doble calzada entre las calles 201 y 245.

4,9 kilómetros, con una doble calzada entre las calles 201 y 245. Avenida Perimetral de Sopó: 7,2 kilómetros que se adecuarán como vía bidireccional para conectarla con la Concesión Perimetral de Oriente.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) coordina las entidades distritales involucradas con la concesionaria y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), encargada de supervisar el proyecto.

Las proyecciones de Accesos Norte II estiman que las obras beneficiarán a más de siete millones de habitantes de Bogotá y de municipios como Chía, Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá. La entrega está prevista para 2031.

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