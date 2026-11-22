Autopista Norte: la accidentada historia de una obra que vuelve a comenzar

Después de cuatro años de tropiezos ambientales, trámites y anuncios de inicio, la ampliación de la Autopista Norte entra en una nueva etapa. Pero ¿por qué tardó tanto en arrancar, qué se está construyendo realmente y cuáles son los desafíos que todavía enfrenta? Reconstruimos la historia del proyecto y las condiciones que deberá cumplir para mejorar la movilidad sin agravar los problemas de los humedales Torca y Guaymaral.