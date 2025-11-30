Autoridades alertan por nuevas estafas bancarias por teléfono en Bogotá, ¿Cómo protegerse?

Delincuentes están llamando a ciudadanos con suplantación de “asesores bancarios”, prometiendo créditos o aumentos de cupo, para robar datos y vaciar cuentas. Foto: Freepik

Las autoridades detectaron en las últimas horas un brote de estafas telefónicas en Bogotá con un mismo patrón: un falso asesor bancario se comunica con las víctimas para engañarlas y robarles sus datos personales y financieros.

Así lo advirtió La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia, entidad que informó la modalidad que están usando los amigos de lo ajeno.

De acuerdo con la cartera de seguridad distrital, los delincuentes están llamando a ciudadanos haciéndose pasar por “asesores bancarios”, prometiendo supuestos créditos, incrementos de cupo o beneficios financieros para ganar su confianza.

Sin embargo, el objetivo real de estas personas inescrupulosas es el de robar datos personales, inducir a abrir enlaces maliciosos y vaciar cuentas bancarias.

La estrategia es simple, pero efectiva. El estafador suena convincente, ofrece algo atractivo, y cuando la persona baja la guardia —acepta la llamada, responde preguntas o abre un enlace— empieza la estafa y el robo de la información.

Por este motivo, la SDSCJ recomendó a la ciudadanía no entregar datos personales o bancarios por teléfono y no abrir enlaces enviados en medio de una llamada.

Recomendaciones

Si usted recibe una llamada sospechosa, lo primero que debe hacer es colgar de inmediato. Luego, verificar directamente con su banco —usando los teléfonos oficiales que aparecen en la página web de la entidad— si la gestión es real. Nunca digite números de cuenta, claves, códigos ni información sensible bajo presión.

Finalmente, si cree que fue víctima o recibió una llamada de este tipo, puede denunciar. La SDSCJ ofrece acompañamiento a través de su línea de atención AIDE: teléfono 601 377 9595 ext. 1137.

Otras estafas

Además de esta modalidad de robo, las autoridades de la ciudad han detectado otros métodos fraudulentos conocidos como las “llamadas fantasmas”, esto es, números que marcan, realizan la llamada y cuelgan sin hablar. Con solo contestar, el delincuente comprueba que la línea está activa, marcándola como blanco potencial para futuros fraudes.

Asimismo, en esta temporada —con compras de fin de año, movimientos bancarios y trámites digitales— todos somos más vulnerables. Por eso vale recordar que los bancos no solicitan claves, contraseñas o confirmaciones sensibles por teléfono. Si algo suena raro, lo mejor es colgar, verificar y siempre desconfiar. Así puede proteger su plata —y su tranquilidad.

