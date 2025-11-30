Logo El Espectador
Monserrate navideño: horarios en diciembre, programación y eventos especiales

Ya está disponible la programación para visitar el emblemático lugar en los cerros orientales.

Redacción Bogotá
30 de noviembre de 2025 - 09:11 p. m.
Todas las actividades serán gratuitas, sin embargo, se cobrarán las tarifas normales del teleférico y el funicular.
Foto: Monserrate
La navidad llegó oficialmente y trajo consigo todos los planes para disfrutar de esta época en familia. Bogotá no es la excepción, y fiel a la costumbre de garantizar una oferta de eventos nutrida como todos los años, la ciudad tendrá disponible una variedad de actividades.

Una de las más esperadas es la iluminación de Monserrate, emblemático lugar de los capitalinos. Monserrate se transformará en un balcón iluminado para quienes buscan sentir la ciudad desde las alturas, con magia, luz y un toque espiritual.

El evento navideño llamado Puerto de Fe promete recorrer senderos, luces y emociones entre el 28 de noviembre y el 12 de enero.

¿Cómo asistir?

Si quiere ser parte del espectáculo, tenga en cuenta las tarifas: el Fast Pass ida y vuelta cuesta 87.500 COP y será de gran utilidad para evitar filas y asegurar la entrada en el horario que más se ajuste a su tiempo. Para los más pequeños de la casa, también hay una buena noticia, ya que los niños menores de 100 cm de estatura entran gratis.

Para adquirir este servicio debe comprarlo única y exclusivamente en la página oficial de Monserrate.

Ojo con las mascotas

Durante la temporada alta no se permite el ingreso de mascotas, salvo animales de apoyo emocional, que deberán presentar su certificación correspondiente.

Experiencia en luces

La experiencia se llama “viaje de luz en las montañas de Bogotá” y contará con alumbrado único, ambiente festivo, panorámicas únicas de la ciudad iluminada, y un recorrido ideal para compartir en familia, en pareja o con amigos.

