Autoridades capturan a docente por abusar de menor de 14 años en Soacha

En el municipio de Soacha, la seccional de Investigación Criminal, junto con la Fiscalía General de la Nación, capturaron mediante orden judicial a un colombiano de 23 años de edad, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

¿Qué se sabe del caso?

Como lo dieron a conocer las autoridades, tras conocer la denuncia de la víctima, iniciaron la ruta de atención a la menor, quien, presuntamente, fue accedida carnalmente en repetidas ocasiones por el sujeto, quien cometía los actos aprovechando su condición de docente.

Por los hechos, el sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad, en un establecimiento carcelario.

Según las autoridades, este año, la Policía Nacional en la ciudad de Soacha y Sibaté, han capturado 54 personas por delitos sexuales.

Casos de abuso sexual en Bogotá

Durante 2025, de acuerdo con el ICBF, han recibido 4.375 denuncias por abuso sexual. Las víctimas son, en su mayoría, menores de edad entre los 12 y los 16 años.

Mientras tanto, durante el 2024, del total de casos de violencia contra niños y niñas en el país, el 45 % fueron por violencia sexual, siendo Bogotá (26%) y Antioquia donde más ocurrieron. En la capital, del 26% de los casos, el 70% ocurrió en los hogares y el 17% en instituciones educativas y de cuidado.

Las localidades donde más se presentan estas alertas, las cuales coinciden con las denuncias anteriores, son: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y Suba, las localidades más afectadas.

