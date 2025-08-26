Autoridades firman convenio para preparar a Soacha ante cambio climático

Convenio cambió climático. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Con el fin de preparar a la comunidad frente a los riegos del cambio climático, el municipio de Soacha firmó un memorando que define una serie de pasos para acercarse a ese objetivo.

De esta manera, la Gobernación de Cundinamarca, la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo (UAEGRD) y la Alcaldía del municipio acordaron trabajar de manera conjunta en el proceso.

¿Cómo lo van a hacer?

El compromiso, como dieron a conocer las autoridades, establece cinco ejes de acción para asegurar resultados:

Protección. Integración social. Gestión del riesgo de desastres y cambio climático. Medio ambiente. Voluntariado.

Adicionalmente, se realizarán mesas de trabajo mensuales en las que participarán tanto entidades como comunidades.

Es entonces que este acuerdo permitirá acercar asistencia técnica y programas de prevención en los barrios más expuestos. Así lo señaló Karen León, subdirectora de Conocimiento de la UAEGRD, quien también indicó que, “con la Cruz Roja, el municipio de Soacha y la Gobernación unimos esfuerzos para prepararnos mejor frente a los efectos del cambio climático”.

Este compromiso tendrá vigencia hasta diciembre de 2027, para que el municipio se prepare y fortalezca en sus capacidades de adaptación y avancen hacia un modelo de desarrollo más seguro y sostenible.

Autoridades firman acuerdo para proteger los recursos naturales en 98 municipios

Hace unas semanas se conoció que, con el fin de desarrollar acciones hacia la compensación ambiental e impulsar estrategias para la protección y recuperación de los ecosistemas, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Bienestar Verde, firmaron dos acuerdos claves.

Dentro de la firma de estos acuerdos, se encuentra:

La implementación de proyectos para el aprovechamiento y uso adecuado del recurso hídrico. Mitigación de fenómenos ambientales como el cambio climático. Actividades de reforestación, como la plantación de árboles nativos.

Asimismo, promoción de estrategias con el apoyo de las comunidades de los sectores. Lo anterior, con la ayuda del fortalecimiento de procesos como: los sistemas de arreglos forestales, silvopastoriles, barreras rompevientos o plantaciones.

Adicionalmente, la asistencia a capacitaciones y la recepción de asistencias técnicas.

En ese sentido, la comunidad participará en actividades no solo del cuidado de diferentes recursos naturales y la restauración de entornos ambientales, sino también en una gobernanza activa y participativa en los territorios.

