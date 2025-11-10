Estado crítico: dos niños en coma tras ser arrollados por conductor ebrio

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 8 de noviembre. Entre los heridos hay cuatro menores de edad, dos de ellos con muerte cerebral, según confirmaron los familiares. El conductor del taxi involucrado, de 56 años, fue capturado. Foto: Archivo Particular

Dos menores de edad permanecen bajo pronóstico reservado con diagnóstico de muerte cerebral tras ser arrollados por un taxi conducido en estado de ebriedad el sábado 8 de noviembre en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, Bogotá. El trágico suceso involucra a once personas heridas, entre ellas otras dos menores de edad.

El cuadro clínico de los dos menores es el más crítico de los once heridos, en vista de que recibieron la mayor parte del impacto y fueron diagnosticados con muerte cerebral, según la información que compartieron los familiares con los medios de comunicación.

Ese último reporte que entregaron los médicos de la clínica Santa Clara a los familiares advirtió que la evolución de las próximas 48 horas será clave para determinar el estado médico y vital de los hermanos de 7 y 15 años que permanecen en coma y con pronóstico reservado.

Familiares de los afectados claman justicia. “Nos dieron 72 horas para desconectarlos. Carito tenía un tumor cerebral desde pequeña y el golpe fue tan fuerte que no sabemos si el tumor se rompió”, dijo una familiar cercana de las víctimas al noticiero City TV.

Asimismo, el padre de los dos niños reiteró el llamado a la justicia para que las autoridades actúen con celeridad y juzguen al conductor responsable de esta tragedia. “Yo lo perdono al hombre, pero que le caiga el peso de la ley porque acaba de destruir la vida de dos niños por ser inconsciente”, narró el padre de familia a Noticias Caracol.

¿Qué se sabe del conductor?

El conductor, de 56 años, que manejaba un taxi por encima de los límites de velocidad y en estado de embriaguez fue detenido en flagrancia minutos después del siniestro. El sujeto presentaba grado II de alcoholemia, según confirmó Policía Metropolitana de Bogotá. Además, el vehículo involucrado, placas VDW626, contaba con dos comparendos previos.

De momento, este individuo permanece detenido en la URI de Molinos mientras la autoridad competente surte los trámites judiciales necesarios para la imputación de cargos y el posterior proceso penal por su responsabilidad en los hechos.

El hecho se suma a un panorama alarmante en materia de conducción bajo efectos del alcohol. En 2024, la Secretaría Distrital de Movilidad reportó 1.061 comparendos por manejar en estado de embriaguez en Bogotá, mientras la Policía Metropolitana advierte que cada fin de semana sorprende decenas de casos nuevos.

