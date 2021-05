Avanza caracterización y atención de habitantes de calle en el centro de Bogotá

La alcaldesa Claudia López lideró el recorrido dominical de la Tropa Social en el centro de la capital. Durante la jornada se identificó y atendió parte de la población sintecho de la ciudad.

Los habitantes de calle son una de las poblaciones más vulnerables y sus ya difíciles condiciones de vida se han hecho más complejas en épocas de pandemia. Atenderlos no es tarea fácil y la persona que lideraba ese proceso murió hace unas semanas. Se trataba del sacerdote fray Gabriel Gutiérrez, rebautizado por los sintecho como fray Ñero, quien hace varios años salía a diario a repartirles pan, medicinas, cobijas y otros elementos para hacer más digna su vida en las calles.

Ahora que él no está, el Distrito se comprometió a continuar su legado y asistir de forma adecuada a quienes viven en las calles. La tarea avanza de la mano de los miembros de la Tropa Social, una brigada que tiene como tarea identificar, caracterizar y atender la pobreza extrema de la ciudad. Este domingo la tropa salió a las calles, liderada por la alcaldesa Claudia López, la secretaria de Integración Social, Xinia Navarro, y el director del Idipron, Carlos Marín.

El recorrido lo hicieron en una de las zonas donde hay mayor presencia de habitantes de calle: el centro de la capital. En específico, la tropa recorrió los sectores de Tercer Milenio y los alrededores de Plaza España, desde donde la alcaldesa López manifestó que la atención a esa población se ha garantizado desde que iniciaron los periodos de aislamiento y hubo muchas dudas sobre cómo se iban a garantizar temas como el uso del tapabocas y el lavado de manos para los sintecho.

“Esta es la otra pandemia que no hemos parado de atender ni un segundo desde que asumimos la responsabilidad de gobernar esta ciudad: la pandemia del hambre, del frío, la que sufren quienes viven en la calle, quienes viven en la pobreza extrema. No hay ninguna razón para que alguna persona en Bogotá sufra por hambre. La sociedad entera, no solo la Alcaldía, está en la capacidad de alimentar a quien lo necesite”, dijo la mandataria.

Por su parte, la secretaria Xinia Navarro destacó esta nueva jornada territorial y anunció que lograron identificar y atender a hombres y mujeres y niños que habitan las calles, ya sea por decisión propia, por temas de drogas o por situaciones difíciles a nivel económico, que los sacaron de sus hogares durante los confinamientos.

“El Distrito llegó con asistencia social para mitigar su situación, pero lo más importante es que se logró identificar a estas personas para diseñar ofertas que estén prolongadas en estos días de cuarentena y de aquí en adelante”, indicó la titular de Integración Social.

Los jóvenes y niños son uno de los temas que más preocupa respecto a la habitabilidad en calle. Por tanto, Carlos Marín, director del Idipron (Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud), manifestó que “tenemos casas de cuidado, casas de acogida, donde tenemos atención transitoria y allí realizamos diferentes actividades con la población de 6 a 28 años, en condición de habitantes de calle”.

En esos procesos también se están teniendo en cuanto los grupos que están muy cerca de la población habitante de calle, es decir los cachivacheros, ropavejeros, recicladores, carreteros, vendedores informales, personas migrantes, indígenas, personas mayores abandonadas y población con Atención Social Primaria (ASP). La idea de estos recorridos con la Topa Social es recolectar información precisa para así determinarán las necesidades y definir las rutas de atención según los resultados obtenidos.

Con los datos de proceso en las zonas en que se identifique a esta población se revisará también la posibilidad de ampliar la cobertura de atención. “No descansaremos hasta que logremos proteger y dignificar la vida de todos aquellos que hoy habitan las calles de Bogotá”, concluyó la alcaldesa López.

De acuerdo con el Distrito, la estrategia en el centro de la capital se basa en cuatro componentes: cocinas populares, recorridos y atención por la infancia, personas mayores y atención a carreteros. En este proceso no solo participa Integración Social e Idipron sino otras entidades como las secretarías de Seguridad, Gobierno, Salud, Mujer, Integración Social, las alcaldías locales de Los Mártires y Santa Fe, además del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).