Zoofilia sería delito en Colombia: proyecto para penalizarla avanza en el Congreso

Maltrato animal en Bogotá crece 62 % en 2025: diciembre es el mes más crítico Foto: Universidad Cooperativa de Colombia (UCC)

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Colombia dio un paso clave en la protección animal. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate un proyecto de ley que busca penalizar el abuso sexual contra animales, una conducta que hasta ahora no tenía sanciones penales específicas en el país.

La iniciativa, liderada por la senadora Esmeralda Hernández, plantea modificar el Código Penal para tipificar la zoofilia como delito. Si supera su último debate en la plenaria de la Cámara, la norma establecería penas de entre 48 y 55 meses de prisión, además de multas de hasta 45 salarios mínimos.

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¿Qué castigos plantea la ley?

El proyecto no solo contempla cárcel. También incluye inhabilidades de hasta tres años para trabajar con animales y prohibiciones para que los condenados vuelvan a tener o convivir con ellos.

La propuesta busca cerrar un vacío legal en Colombia, donde el maltrato animal sí es sancionado, pero no existía una tipificación clara para este tipo de abuso.

¿Qué viene?

Aunque ya superó tres debates, el proyecto todavía debe pasar un cuarto en la plenaria de la Cámara antes de convertirse en ley y ser sancionado por el Gobierno. Aun así, organizaciones animalistas lo consideran un avance histórico en la protección de los animales en el país.

¿Qué leyes protegen a los animales en Colombia y Bogotá?

En Colombia, la principal norma es la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones penales para el maltrato animal, con penas de hasta tres años de prisión en casos graves.

A nivel local, Bogotá ha desarrollado políticas complementarias a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, que lidera acciones de rescate, atención y prevención. Además, existen rutas de denuncia y atención inmediata para casos de maltrato, lo que ha permitido judicializar a responsables en los últimos años.

Cifras de maltrato animal en Bogotá

El problema sigue siendo significativo. Según datos oficiales del Distrito, en 2025 se recibieron más de 12.000 denuncias por maltrato animal en Bogotá, lo que evidencia la magnitud del fenómeno en la ciudad.

Además, el Instituto de Protección Animal ha reportado que más de 5.000 animales fueron atendidos por situaciones de vulnerabilidad o violencia en el último año, incluyendo casos de abandono, negligencia y agresiones directas. Estas cifras reflejan que, aunque existen normas, el reto sigue estando en la denuncia, la judicialización y la prevención.

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