En video: Policía atropelló a una perrita en Bosa y siguió de largo sin ayudar al animal

Por su parte, la familia de recicladores a la que pertenecería el animal pidió justicia y sanciones contra el uniformado, quien quedó registrado en cámaras de seguridad. Foto: Archivo particular

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Un video que circula en redes sociales, en el que una perrita resultó herida, desató indignación en Bogotá. En las imágenes se ve a un uniformado de la Policía que, mientras se movilizaba en una motocicleta oficial, atropelló a una perrita y continúa su camino sin detenerse.

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado 3 de abril, en el barrio El Recreo, localidad de Bosa. Según se observa en la grabación, el animal estaba en la vía cuando fue embestido por la moto. Tras el impacto, el uniformado no se detuvo a verificar el estado de la perrita y siguió su recorrido, dejándola tendida sobre el asfalto.

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#BOGOTÁ: POLICÍA ATROPELLÓ A PERRITO Y LO DEJÓ TIRADO EN LA VÍA



Ocurrió en la localidad de Bosa, en el barrio El Recreo, en Bogotá, sobre la madrugada del pasado 3 de abril, cuando un uniformado de la Policía, a bordo de una motocicleta oficial, se llevó por delante a un perrito… pic.twitter.com/bXsPw9Hl18 — Colombia Noticias (@CNotiWeb) April 7, 2026

La situación generó rechazo inmediato en redes sociales, donde usuarios exigieron sanciones contra el responsable.

Ante lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que ya adelanta verificaciones para esclarecer los hechos y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Además, indicó que se inició la recolección de información con el fin de que se abran las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes.

La institución también confirmó que la Policía Ambiental, a través de la Seccional de Carabineros, activó el protocolo de atención para el animal, por lo cual la perrita, identificada como Kiara, fue atendida por personal veterinario y actualmente se encuentra estable.

Por su parte, la familia de recicladores a la que pertenecería el animal pidió justicia y sanciones contra el uniformado, quien quedó registrado en cámaras de seguridad. El caso ahora está en manos de las autoridades, mientras crece el reclamo ciudadano por lo ocurrido.

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