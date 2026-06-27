Avenida Carrera 40 tendrá cambios por obras durante tres meses: esto es lo que debe saber

Los trabajos de construcción también implicarán el traslado temporal de un paradero del SITP en la zona. Foto: Movilidad

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Los conductores que transitan por la avenida Carrera 40, en el centro de Bogotá, deberán prepararse para cambios en la movilidad. Desde este 27 de junio comenzará el cierre de un carril entre la calle 22A Bis y la avenida calle 24, en sentido sur-norte, debido a obras de construcción de redes y pavimento.

Según informó la Secretaría Distrital de Movilidad, la restricción se mantendrá durante aproximadamente tres meses y estará vigente las 24 horas del día mientras avanzan los trabajos, que hacen parte del contrato IDU-1787-2023.

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Pese al cierre del carril oriental de la calzada oriental, los vehículos particulares y el transporte público podrán continuar circulando por el carril que permanecerá habilitado en ese mismo sentido.

Los conductores que utilicen el retorno ubicado a la altura de la calle 22A Bis, tanto para dirigirse hacia el norte como hacia el sur, también podrán seguir utilizándolo sin cambios en su operación.

Cambios para usuarios del SITP

Como parte del plan de manejo de tránsito, el paradero del SITP 118A06, ubicado sobre la avenida Carrera 40 con calle 22B, será suspendido temporalmente y trasladado 170 metros hacia el norte de su ubicación actual.

La Secretaría de Movilidad indicó que los andenes y los espacios destinados para la circulación de peatones no tendrán afectaciones durante la ejecución de las obras.

Las autoridades recomendaron a conductores, ciclistas y peatones respetar la señalización instalada en la zona, atender las indicaciones del personal de tránsito y programar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos mientras se desarrollan los trabajos.

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