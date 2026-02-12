Bajó 15 % el robo de celulares en Bogotá en 2026: estas son las zonas con mayor reducción

El año pasado se denunciaron 49.315 robos de celulares. Foto: Policía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El hurto de celulares en Bogotá comenzó a mostrar una reducción importante en los primeros dos meses de 2026 de acuerdo con los primeros reportes oficiales. En lo corrido del año, este delito ha registrado una caída del 15 % frente al mismo periodo de 2025, lo que equivale a 564 denuncias menos, según cifras oficiales entregadas por el Distrito.

Hasta ahora, en 2026 se han reportado 3.096 casos de robo de teléfonos móviles en la capital denunciados, un delito que afecta especialmente a usuarios del transporte público, zonas comerciales y espacios de alta afluencia.

Más información sobre Bogotá: Conductor le pasó una camioneta por encima a una perrita en el sur de Bogotá.

¿En qué localidades robaron menos?

El balance destaca que algunas localidades han logrado reducciones más marcadas, entre ellas La Candelaria, Usme y Tunjuelito, que figuran como los sectores donde más ha disminuido este delito en los últimos meses.

Además, durante todo el año 2025, las cinco localidades que registraron la mayor reducción del hurto de celulares frente a 2024 fueron:

La Candelaria: reducción del 9 % (49 casos menos)

Tunjuelito: disminución del 17 % (129 casos menos)

Antonio Nariño: reducción del 14 % (112 casos menos)

Rafael Uribe Uribe: caída del 25 % (298 casos menos)

San Cristóbal: reducción del 18 % (200 casos menos)

Estas cifras muestran que el comportamiento del delito no es uniforme en toda la ciudad y que los operativos focalizados han tenido impacto en zonas específicas.

¿Se recuperan los celulares robados?

Otro de los resultados destacados es la recuperación de celulares robados. En 2026, gracias a acciones operativas, se han logrado recuperar 342 equipos móviles, un dato que se suma a un balance creciente en años recientes:

2024: 3.743 equipos recuperados

2025: 4.167 celulares recuperados

2026 (corrida): 342 equipos recuperados

Las autoridades señalan que estos resultados reflejan el impacto de las actividades de prevención, control y reacción por parte de la Policía Nacional.

Llamado a denunciar

Finalmente, el Distrito reiteró la importancia de reportar cualquier hecho delictivo y denunciar oportunamente a través de la línea 123, ya que las denuncias permiten focalizar operativos y judicializar a los responsables.

Aunque el hurto de celulares sigue siendo uno de los delitos más frecuentes en Bogotá, las cifras recientes muestran una tendencia a la baja en varias localidades.

Le puede interesar: Recicladores cumplen tercer día de protestas con “plan tortuga” en la Calle 26: ¿qué exigen?.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.