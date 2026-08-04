Balacera en billar de Chapinero: cliente se negó a pagar y envió al administrador a una UCI

Las autoridades revisan las cámaras de seguridad del establecimiento para identificar y capturar al responsable del ataque. Foto: Archivo particular

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En una Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) permanece el administrador de un billar, ubicado en Chapinero, luego de que un cliente lo atacó con arma de fuego, cuando le cobraron la cuenta de lo que había consumido en el lugar. De momento es poco lo que se sabe del estado de salud de la víctima, a quien tratan de salvarle la vida.

Los hechos que desencadenaron esta tragedia ocurrieron en la tarde del domingo 2 de agosto, cuando una trabajadora del establecimiento se acercó al cliente para que cancelara la cuenta. De acuerdo con los testimonios recogidos por CityTV, el hombre se habría negado a cancelar la cuenta y, de paso, agarró a la mujer del cabello y la golpeó en repetidas ocasiones.

La empleada consiguió liberarse y acudió al administrador, quien se acercó para intervenir y tratar de controlar la situación. En ese momento, según relataron los testigos, el agresor “sacó un revólver y le pegó un tiro en el pecho”, aseguró uno de los testigos, cuya identidad se reserva por razones de seguridad.

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No satisfecho con el intento de homicidio, el criminal apuntó contra otros clientes, lo que provocó que varios de ellos corrieran hacia la salida del establecimiento, y aprovechó la confusión para escapar del lugar. Ciudadanos del sector auxiliaron al administrador y lo trasladaron de urgencia en una motocicleta hasta un centro asistencial, donde permanece hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y bajo pronóstico es reservado.

Testigos denuncian amenazas de extorsión

Después del disparo, el hombre habría lanzado amenazas relacionadas con el cobro de cuotas extorsivas a comerciantes de la zona. Una de las testigos aseguró que el sujeto amenazó con instalar un explosivo debido a que, supuestamente, algunos establecimientos no estaban pagando extorsiones. “Tengo miedo. Él dijo que iba a poner una bomba porque no le estaban pagando extorsión. Es algo que me da pánico tanto a mí como a otros clientes”, relató la mujer.

Por ahora, esta versión hace parte de los testimonios conocidos sobre el ataque y deberá ser verificada por las autoridades durante la investigación. También se busca determinar si el hecho tuvo relación con alguna estructura dedicada a intimidar y exigir dinero a comerciantes o si las amenazas fueron utilizadas únicamente para generar temor.

Las autoridades cuentan con las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y del sector, material que podría resultar clave para identificar al responsable, establecer su recorrido y lograr su captura.

El caso ocurre en un contexto en el que la extorsión sigue siendo uno de los delitos que preocupa a comerciantes y empresarios de la ciudad. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, durante el primer semestre de 2026 Bogotá registró 1.005 casos de extorsión, lo que representa una reducción del 6,7 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 1.077 denuncias.

Las cifras oficiales muestran que las localidades con más casos entre enero y junio fueron Kennedy (117), Suba (114), Engativá (96), Santa Fe (86), Usaquén (70) y Fontibón (34). Sin embargo, comerciantes de algunos sectores de esta última localidad han advertido que las intimidaciones y presuntos cobros extorsivos podrían ser superiores a los casos que llegan a conocimiento de las autoridades.

La Policía reiteró el llamado a comerciantes y ciudadanos para denunciar cualquier caso de extorsión a través de la línea gratuita 165 del Gaula, con el fin de facilitar las investigaciones y evitar que estos delitos queden en la impunidad.

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