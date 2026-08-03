¿Se acaban los trancones? Abren nuevos carriles en el sur de Bogotá

Los nuevos carriles habilitados junto al puente de Venecia buscan mejorar la movilidad entre Soacha y Bogotá mientras avanzan las obras. Foto: Alcaldía Mayor de

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La movilidad entre Soacha y Bogotá tendrá un nuevo cambio. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) habilitó dos nuevos carriles de la vía paralela ubicada junto al puente de Venecia, en el costado sur, con el propósito de mejorar el flujo vehicular en uno de los corredores con mayor congestión de la capital.

Con esta apertura, los vehículos de tráfico mixto que ingresan desde Soacha podrán utilizar un recorrido provisional más directo hasta incorporarse a la avenida NQS, en sentido occidente-oriente, mientras continúan las obras del puente de Venecia.

Según el director del IDU, Orlando Molano, la medida responde a una instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán para mejorar la movilidad en este sector.

“Ya está funcionando esta paralela y a esta hora están pasando los carros. Esto nos va a ayudar a descongestionar el comercio en el barrio Venecia”, aseguró Molano.

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En agosto abrirán parcialmente el puente de Venecia

El Distrito también confirmó que durante este mes comenzará la habilitación parcial del puente de Venecia, uno de los principales hitos de la obra de la avenida 68, que actualmente registra un 97,43 % de avance.

En una primera etapa entrará en funcionamiento el ramal recto para los buses de Transmilenio en ambos sentidos, lo que permitirá trasladar la circulación de los articulados al nuevo puente y avanzar en la construcción del paso deprimido.

Además, el puente curvo permitirá que los vehículos provenientes de Soacha puedan incorporarse directamente hacia el norte por la avenida 68, evitando atravesar las calles del barrio Venecia.

Superó las pruebas de carga

Antes de su apertura, la estructura culminó satisfactoriamente las pruebas de carga estática, realizadas con cuatro volquetas de aproximadamente 35,6 toneladas cada una. Durante las pruebas se evaluó el comportamiento del puente bajo diferentes niveles de carga para verificar su estabilidad.

Cuando la actual administración recibió el proyecto, en enero de 2024, el puente registraba un avance cercano al 13 %. Hoy alcanza 97,43 %, mientras que el grupo 1 de la troncal de la avenida 68 completa un 72,61 % de ejecución, frente al 39,91 % que tenía al inicio del gobierno.

Este tramo contempla la construcción de 2,83 kilómetros de corredor, cuatro carriles por sentido, tres estaciones de TransMilenio, ciclorrutas, zonas verdes y nuevos pasos peatonales.

Según el Distrito, la meta es que el puente de Venecia entre en operación completamente antes de finalizar el año, con carriles para tráfico mixto y Transmilenio que permitan mejorar la movilidad entre Bogotá y Soacha.

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