Balacera en vísperas de Navidad deja un muerto en el centro de Bogotá

Una intensa persecución que habría comenzado en la localidad de Suba terminó en un violento intercambio de disparos en el centro de Bogotá y dejó una persona muerta en la mañana de este miércoles 24 de diciembre, en vísperas de la noche de Navidad.

El hecho ocurrió hacia las 6:00 a. m. en el cruce de la carrera 10 con calle 6, en la localidad de Santa Fe. Allí, una camioneta particular se vio involucrada en un intercambio de disparos. Testigos señalaron que se escucharon múltiples detonaciones que alertaron a comerciantes y transeúntes que ya se encontraban en la zona por la temporada de compras navideñas, especialmente en inmediaciones del Gran San y otros corredores comerciales del sector, uno de los más visitados por estas fechas en la ciudad.

Al parecer, de acuerdo con información preliminar revelada por las autoridades, los hechos que terminaron en la balacera habrían empezado en la localidad de Suba, puntualmente en la Av. Boyacá con calle 134.

Allí, la camioneta involucrada se habría saltado una orden policial en un retén, razón por la cual las autoridades iniciaron una persecución que atravesó gran parte de la ciudad y terminó, con un intercambio de disparos en inmediaciones del sector de San Bernardo.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar y videos difundidos en redes sociales, varias personas corrieron para resguardarse tras escuchar los disparos, mientras comerciantes cerraban de forma preventiva sus locales. En las imágenes se observa el despliegue policial y el acordonamiento del sector.

Hasta el sitio llegaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo y adelantar la recolección de material probatorio que permita esclarecer lo sucedido.

Afectaciones en la movilidad y denuncias de inseguridad

El grupo de criminalística acordonó la zona y ordenó el cierre de la calle 6 con carrera 10, en sentido Occidente–Oriente, lo que afectó el flujo vehicular en el sector.

Mientras se adelantaban las labores de inspección judicial, la Secretaría Distrital de Movilidad recomendó a los conductores tomar como rutas alternas la NQS y la calle 19 para evitar congestiones.

Al lugar llegaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, encargadas del levantamiento del cuerpo y de la recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer las circunstancias del hecho. Hacia las 9:27 a. m., la entidad de movilidad informó que, tras finalizar los procedimientos, la vía fue habilitada nuevamente.

Reporte de hurtos

Ciudadanos que transitan a diario por el centro de Bogotá denunciaron que, tras los cierres viales generados por el tiroteo, muchos vehículos se vieron obligados a tomar rutas alternas por sectores como San Bernardo. Según relataron, la congestión y los bloqueos en estas vías habrían facilitado hurtos a conductores que quedaron atrapados en el tráfico desde primeras horas de la mañana. Ante esta situación, habitantes y comerciantes del sector pidieron mayor acompañamiento de la Policía Metropolitana y de agentes de tránsito para proteger a peatones y vehículos mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades aún trabajan para determinar las circunstancias exactas del enfrentamiento, la identidad de la víctima y si el hecho está relacionado con otras actividades delictivas que vienen afectando sectores del centro de la ciudad.

