Menor de 14 años hirió con arma de fuego a su compañera de clase en colegio de Kennedy

La joven agredida se encuentra bajo observación médica y fuera de peligro en el Hospital de Kennedy. Foto: Liz Durán

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Un violento hecho ocurrió en la mañana del miércoles al interior de un colegio oficial de la localidad de Kennedy. Una menor de 15 años fue herida con un arma de fuego por parte de uno de sus compañeros, en plena clase.

Las circunstancias, de acuerdo con el relato de la madre de la víctima, ocurrieron cuando ambos mantenían una conversación y él la amenazó diciéndole “voy a pegarle un tiro. Mi hija pensó que era por recocha. Cuando él acciona el arma, se tira al piso y dice que no sentía sus piernas”, contó en entrevista con el Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

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De acuerdo con el coronel Jhon Zambrano, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá, el presunto agresor de 14 años llevó el arma en su mochila “al parecer por algunas intimidaciones que estaba sufriendo por parte de otros compañeros. Fue en el salón donde generó una mala manipulación del arma y lamentablemente se acciona”.

Un tío de este joven aseguró en diálogo con CityTv que el arma era de un familiar fallecido y su sobrino se la llevó sin permiso. Además, justificó su uso alegando una supuesta inseguridad en el sector. “Vine para ver el estado de salud de la menor. Somos una familia de valores. Lo que ocurrió fue un accidente (...) Hace poco sufrimos un robo y se cargan con tanta violencia”.

César Restrepo, secretario de Seguridad, fue enfático en señalar que el primer respondiente en este caso serán los padres de la familia, “por la irresponsabilidad de que no estuvieron al cuidado de lo que llevaba en su maleta y el comportamiento del muchacho”.

El menor fue aprehendido

La menor agredida resultó lesionada en sus piernas y se encuentra bajo observación médica en el Hospital de Kennedy donde, de acuerdo con la Secretaría de Educación, está fuera de peligro.

Por su parte, de acuerdo con el coronel Manuel Saavedra, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, el estudiante de 14 años fue aprehendido y trasladado a una URI donde será el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes quien rija la investigación y juzgamiento.

¿Qué responde la Secretaría de Educación?

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación rechazó este tipo de hechos e indicó que están brindando acompañamiento a los dos estudiantes y a sus familias.

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“Hacemos un llamado urgente a la sociedad y a las familias para fortalecer el cuidado de los entornos escolares como espacios seguros para el aprendizaje y la convivencia”.

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