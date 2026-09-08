Bancos rechazan alza del ICA en Bogotá y Hacienda responde con cifras

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La propuesta de aumentar en 50 % la tarifa del impuesto de Industria y Comercio (ICA) para las actividades financieras abrió un nuevo frente en la discusión de la reforma tributaria de Bogotá. Asobancaria y Colombia Fintech solicitaron mantener el gravamen en 14 por mil y advirtieron que llevarlo a 21 por mil podría encarecer los créditos, desplazar operaciones hacia otros municipios y reducir la competitividad de la capital.

La Secretaría Distrital de Hacienda respondió este martes 8 de septiembre que el sector tiene capacidad para asumir el ajuste y que, aun con el incremento, su tributación efectiva permanecería por debajo del promedio de las demás actividades económicas de Bogotá.

El cambio forma parte del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, con el cual la administración de Carlos Fernando Galán busca recaudar alrededor de $1,26 billones anuales. La iniciativa todavía se encuentra en discusión en el Concejo, por lo que las nuevas tarifas no están vigentes.

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El ICA para el sector financiero subiría de 14 a 21 por mil

La reforma tributaria propone aumentar de 14 a 21 por mil la tarifa nominal del ICA para las actividades financieras. Esto representa un incremento del 50 % sobre la tarifa actual.

Asobancaria y Colombia Fintech pidieron retirar ese artículo. Los gremios sostienen que la mayor carga tributaria podría trasladarse a los costos de originación de los créditos y otros productos financieros, con efectos para hogares, empresas y emprendedores.

También advirtieron que bancos y empresas tecnológicas podrían dirigir nuevas inversiones u operaciones hacia municipios con menores cargas fiscales. De acuerdo con los gremios, ese movimiento podría afectar el empleo, la actividad económica y la base tributaria de Bogotá en el mediano plazo.

Estas consecuencias constituyen proyecciones del sector financiero. Los gremios no divulgaron junto con sus declaraciones un cálculo sobre cuánto podrían aumentar las tasas de interés ni cuántas operaciones eventualmente saldrían de Bogotá.

Hacienda afirma que el sector paga por debajo del promedio

La Secretaría de Hacienda aseguró que las actividades financieras presentan actualmente una tarifa efectiva de ICA del 6,6 %, frente a un promedio del 9,9 % para el conjunto de actividades económicas de Bogotá.

La entidad agregó que, al considerar conjuntamente el ICA y el impuesto de renta, el sector financiero conserva una de las tarifas efectivas más bajas de la economía. Sin embargo, el comunicado no expone la base de datos, el periodo analizado ni la metodología con la que calculó esos porcentajes.

También debe distinguirse entre la tarifa nominal que aparece en el proyecto y la tarifa efectiva presentada por Hacienda. La primera pasaría de 14 a 21 por mil sobre la base gravable correspondiente. La segunda busca medir cuánto representa finalmente el impuesto dentro de los ingresos o resultados considerados por la entidad.

El Distrito recordó, además, que el ICA efectivamente pagado puede deducirse en un 100 % al determinar la renta líquida gravable del impuesto nacional de renta, de acuerdo con el artículo 115 del Estatuto Tributario.

Bogotá compara su propuesta

Para defender el incremento, Hacienda comparó la tarifa propuesta en Bogotá con la aplicada en otras capitales. Barranquilla y Tunja tienen tarifas de 30 por mil para el sector financiero, mientras que Cali aplica una de 25 por mil.

Bogotá llegaría a 21 por mil si el Concejo aprueba el proyecto. La Administración sostiene que en las tres ciudades utilizadas como referencia no se ha registrado una disminución del recaudo con el paso del tiempo y espera que la capital mantenga un comportamiento similar.

El comunicado no incluye las series históricas de recaudo de Barranquilla, Tunja y Cali, ni compara otras variables que pueden influir en los resultados, como el tamaño de las economías locales, la cantidad de entidades domiciliadas o las diferencias en sus bases gravables.

Hacienda respondió sobre los créditos

Frente a la advertencia de un posible encarecimiento de los préstamos, Hacienda aseguró que consultó directamente a entidades bancarias sobre las condiciones de un crédito hipotecario.

Según el comunicado, una entidad le informó que “las condiciones son iguales independientemente de la ciudad” y que dependen del comportamiento crediticio del cliente. El Distrito utilizó esa respuesta para señalar que las condiciones ofrecidas a una persona no se determinan por su lugar de residencia.

La Secretaría no identificó al banco consultado, las características del crédito cotizado, el monto, el plazo, la tasa ofrecida ni la fecha del ejercicio. Tampoco presentó un estudio sobre la eventual reacción del mercado después de que entre en vigor un incremento tributario.

Por consiguiente, el ejercicio muestra que una entidad ofrece actualmente condiciones similares a un solicitante ubicado en distintas ciudades. El alcance de esa consulta es diferente al de la advertencia gremial, que plantea un posible aumento general de los costos de los productos financieros después de la modificación del ICA.

¿Pueden los bancos trasladar sus operaciones?

Hacienda afirmó que el lugar donde deben pagar el ICA las actividades financieras se encuentra determinado por criterios legales de territorialidad. Según la entidad, la obligación no depende de una decisión discrecional del contribuyente o del municipio.

La Administración advirtió que podrá iniciar procesos de fiscalización cuando identifique actuaciones contrarias a esas reglas. Este argumento responde a la posibilidad de trasladar contablemente ingresos para tributar en otra jurisdicción.

La inquietud de los gremios también abarca decisiones empresariales futuras, como la ubicación de nuevas operaciones, empleos e inversiones. El comunicado de Hacienda no presenta una estimación sobre ese posible efecto, mientras que Asobancaria y Colombia Fintech tampoco han divulgado una proyección cuantificada.

Colombia Fintech también cuestionó las retenciones sobre Bre-B

La controversia incluye otro componente relacionado con los pagos digitales. Colombia Fintech había solicitado modificar el artículo 25 del proyecto al considerar que extendía las retenciones de ICA a operaciones realizadas mediante Bre-B.

El gremio sostuvo que la retención podría desincentivar el uso de pagos digitales, especialmente entre pequeños comercios, y favorecer el regreso al efectivo. También destacó que Bre-B corresponde a una infraestructura pública de pagos inmediatos y no a un producto de una empresa particular.

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, indicó que el sistema superaba los 110 millones de llaves registradas, tenía más de 35 millones de usuarios y vinculaba a 3,5 millones de comercios. Según el dirigente, el valor promedio de las transacciones rondaba los $150.000 y el 40 % de los pagos se ubicaba entre $10.000 y $50.000.

¿Qué ocurrirá con Bre-B?

Hacienda respondió que el proyecto propone eliminar la retención sobre los pagos con tarjetas de crédito y débito recibidos por pequeños comercios cuyos ingresos sean inferiores a 1.933 UVT, equivalentes aproximadamente a $100 millones.

Este apartado busca favorecer la formalización y el uso de medios electrónicos. Sin embargo, el comunicado menciona específicamente las tarjetas y no aclara de forma expresa si la exclusión también comprende las transferencias procesadas mediante Bre-B.

Por esa razón, la respuesta difundida el 8 de septiembre no permite determinar por sí sola si la observación de Colombia Fintech sobre el artículo 25 quedó completamente resuelta. Esa precisión dependerá del texto definitivo que apruebe el Concejo.

El aumento todavía depende del Concejo de Bogotá

El ajuste al ICA financiero forma parte de una reforma más amplia que también contempla una sobretasa al predial para financiar alumbrado público inteligente, alivios para contribuyentes morosos, modificaciones en las tarifas de otras actividades e incentivos para nuevas inversiones.

Durante la presentación de la ponencia, Hacienda informó que 275 actividades económicas bajarían su tarifa de ICA y 169 la aumentarían. El sector financiero se encuentra dentro del segundo grupo.

Los concejales todavía pueden eliminar, modificar o aprobar el aumento de 14 a 21 por mil. Mientras el proyecto no supere los debates correspondientes y reciba la sanción del alcalde, las entidades financieras continuarán sujetas a la tarifa vigente.

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