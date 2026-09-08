Juez envía a prisión a hombre señalado de atacar a su expareja en la Terminal Salitre

Las cámaras de la Terminal Salitre registraron parte del ataque contra la mujer, quien fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial. Foto: Archivo

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Un hombre señalado de atacar con un elemento cortopunzante a su expareja sentimental en la Terminal de Transporte Salitre, en Fontibón, fue enviado a prisión mientras avanza el proceso en su contra por tentativa de feminicidio.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 6 de septiembre, cuando Antony Gabriel Vilera Delgadillo presuntamente se acercó a la mujer en el módulo 4 de la terminal e intentó quitarle el celular para verificar con quién se estaba comunicando.

De acuerdo con la Fiscalía, en medio de la situación el hombre habría sacado de su maleta un elemento cortopunzante y atacado en varias oportunidades a la víctima, causándole diversas lesiones.

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Reportes preliminares conocidos sobre el caso indican que una de las heridas comprometió uno de sus ojos. La mujer fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica y se recupera de las lesiones.

Cámaras registraron parte de la agresión

Parte de lo ocurrido quedó registrado por las cámaras de seguridad de la Terminal Salitre. Tras el ataque, varias personas que se encontraban en el lugar reaccionaron y lograron reducir y retener al señalado agresor mientras llegaban las autoridades.

Las imágenes hacen parte de los elementos que permitirán reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el ataque. La investigación también puso la lupa sobre lo ocurrido antes de la agresión. Según la Fiscalía, la relación sentimental entre la mujer y Vilera Delgadillo duró aproximadamente tres meses y terminó en marzo de 2026. Durante ese periodo se habrían presentado comportamientos relacionados con celos.

Después de la ruptura, el hombre presuntamente continuó buscándola, siguiéndola y amenazándola de muerte. Para el ente investigador, esos antecedentes, sumados a la forma en que ocurrió el ataque, serían relevantes para establecer que la intención del procesado habría sido acabar con la vida de la mujer.

“Ha recibido amenazas de muerte, las materializó (…) ha habido actos idóneos y actos preparativos que apuntan a indicar que la intención era matar a esa persona”, se señaló durante la diligencia judicial.

Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Antony Gabriel Vilera Delgadillo el delito de feminicidio en grado de tentativa. El procesado no aceptó el cargo. Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías ordenó que permanezca privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.

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