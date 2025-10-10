Barbería en Ciudad Bolívar funcionaba como punto de venta de Tusi y marihuana

Vista del local en donde fueron halladas las dosis de estupefacientes. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Policía Metropolitana de Bogotá desmanteló en las últimas horas un sofisticado expendio de drogas que operaba en el barrio Madelena, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

Lo que parecía una simple barbería de barrio terminó siendo un escondite usado para almacenar y distribuir estupefacientes sin levantar sospechas entre los vecinos.

Más información sobre Bogotá: Desalojan la Universidad Nacional en Bogotá por amenaza de explosivo.

Semanas atrás, las autoridades, con base en denuncias ciudadanas y labores de inteligencia, habían identificado movimientos sospechosos por fuera del funcionamiento habitual del local comercial. Gracias a esa información, se desarrolló una investigación que culminó con el operativo policial.

Durante la diligencia, los uniformados capturaron en flagrancia a dos personas por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Los implicados fueron sorprendidos con dos bolsas de Tusi, 500 gramos de marihuana y 50 gramos de base de coca.

En el lugar también se incautaron un arma traumática, elementos usados para dosificar las sustancias y dos frascos de ketamina de 100 mililitros cada uno.

Tras la inspección y el traslado a la estación de Policía, los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, en lo corrido de 2025, la Estación de Policía Ciudad Bolívar ha logrado la captura de 2.199 personas por distintos delitos, además de la incautación de más de 198 kilogramos de estupefacientes.

Le puede interesar: Laura Camila Blanco: juez confirma prisión para su pareja por feminicidio agravado.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.