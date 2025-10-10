Desalojan la Universidad Nacional en Bogotá por amenaza de explosivo

Plaza central sin la imagen del "Che Guevara" y recorrido por las instalaciones de esta universidad. Foto: Cristian Garavito

La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, vive en estos momentos una jornada de tensión. Un mensaje que circuló en redes sociales alertó sobre una posible amenaza de explosivos contra el campus principal, lo que llevó a la rectoría y a la Vicerrectoría de sede a ordenar el desalojo total de estudiantes, profesores y personal administrativo.

En un comunicado conjunto, las directivas confirmaron que activaron los protocolos del Comité Permanente de Riesgos y Emergencias (CPRAE), notificaron a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y la Defensoría del Pueblo, y suspendieron todas las actividades presenciales hasta nuevo aviso.

El mensaje amenazante coincidía con la realización de un acto cultural estudiantil sobre la financiación de la educación superior, programado en el campus, lo que encendió las alarmas de las autoridades. Según reportó Noticias Caracol, unidades antiexplosivos de la Policía Metropolitana llegaron al lugar para verificar la situación, mientras que se pidió a la comunidad evitar el ingreso al claustro.

“Rechazamos las amenazas contra la Universidad Nacional y reiteramos que nuestra prioridad es la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria”, expresó el rector Leopoldo Múnera Ruiz en el comunicado.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que se trata de una falsa alarma, aunque se encuentran investigando a profundidad las causas de la alerta.

Contexto de violencia en la universidad

La Universidad Nacional no atraviesa su mejor momento en materia de orden público. En los últimos meses se han registrado disturbios, explosiones y enfrentamientos dentro del campus. En septiembre, una persona resultó herida tras la detonación de un artefacto en inmediaciones del edificio de Arquitectura.

Profesores y trabajadores también han levantado su voz: “Nuestro trabajo se ve interrumpido por la explosión de bombas”, afirmaron en una carta pública los docentes de la institución, exigiendo garantías para la actividad académica.

Por su parte, la Alcaldía de Bogotá ha solicitado al Gobierno Nacional un acompañamiento integral para garantizar la seguridad en la universidad. “Es necesario revisar los protocolos internos y reforzar la presencia institucional”, insistió el Distrito ante los reiterados incidentes.

El episodio de hoy revive la discusión sobre la autonomía universitaria y los límites de la seguridad estatal dentro de los campus. Aunque la Nacional mantiene su independencia, los recientes hechos han obligado a un mayor diálogo entre autoridades locales y nacionales para evitar tragedias mayores.

Por ahora, las directivas esperan el informe oficial de las autoridades para determinar cuándo se reanudarán las actividades presenciales. Mientras tanto, la comunidad universitaria se mantiene a la expectativa y en alerta.

