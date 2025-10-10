Laura Camila Blanco: juez confirma prisión para su pareja por feminicidio agravado

Laura Camila Blanco. Foto: Archivo Particular

En las últimas horas, un juez penal del circuito ratificó la medida de aseguramiento contra Óscar Santiago Gómez Leal, a quien se le imputa el delito de feminicidio agravado por presuntamente arrojar a Laura Camilo Blanco, su pareja, desde un noveno piso en Barrios Unidos.

La decisión fue tomada por un juez en segunda instancia y es le resultado de una investigación por parte de la Fiscalía, ente investigador que armó el caso y reunió las pruebas que inclinaron la balanza hacia la imputación de Gómez Leal y lo que viene para un expediente.

La investigación

El 27 de julio la ciudad se estremeció con la noticia: Laura Camila cayó desde el edificio que recién había comenzado a habitar. Inicialmente se manejó la versión de suicidio, pero las piezas del rompecabezas nunca cuadraron y comenzaron a apuntar a un posible feminicidio.

La inspección de Medicina Legal, respaldada por entrevistas del CTI y peritajes forenses, reveló detalles que fueron contradiciendo esa versión: marcas de estrangulamiento, señales de defensa física, lesiones en el labio y signos de asfixia.

Bajo esta misma línea, la Fiscalía concluyó que esos indicios no eran compatibles con una caída voluntaria, sino con una escalada de violencia en una relación marcada por una aparente escena de celos.

Los relatos de terceros que estuvieron en el apartamento esa noche apoyaron la hipótesis del crimen. Gómez Leal y la víctima habían tenido un fuerte altercado por los celos del hoy imputado y, posteriormente, la caída sucedió mientras ambos estaban encerrados en la habitación desde la cual cayó Laura.

A ello se sumaron testimonios de la familia de Laura, quienes confirmaron que ella había expresado sentirse controlada, mencionando, incluso, revisiones a su celular y a sus finanzas por parte de Gómez Leal que habrían derivado en un distanciamiento sentimental entre él y la fallecida.

Por todo lo anterior, un juez penal del circuito, en segunda instancia, juzgó estas pruebas como suficientes para mantener la privación de la libertad impuesta y ejecutada el pasado 22 de agosto. Esa decisión evita que Gómez recupere su libertad durante el juicio y garantiza la continuidad de la investigación.

Contexto legal

Según la ley 1761 de 2015, la llamada Ley Rosa Elvira Cely, quien comete feminicidio agravado puede enfrentar entre 500 y 600 meses de prisión (equivalente a 40-50 años). En este caso, agravantes como la relación íntima entre agresor y víctima y el uso de violencia extrema podrían pesar más fuertemente en la sentencia final.

Este caso no es aislado: según estadísticas locales, entre enero y junio de 2025 se han tipificado 10 feminicidios en Bogotá, y más de 17.000 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres fueron reportados sólo en la primera mitad del año. Esa cifra equivale a que cada hora cuatro mujeres sufrieran algún tipo de violencia en la capital.

¿Qué viene?

La decisión judicial que mantiene preso a Óscar Santiago Gómez permite que las fases siguientes del juicio en contra del imputado continúen con todas las garantías del caso. Se espera, que en las próximas semanas, comience la fase de audiencia preparatoria y juicio oral, en las cuales la Fiscalía tendrá la oportunidad de mostrar las pruebas del proceso investigativo en las cuales soporta la imputación del detenido.

Asimismo, Gómez tendrá la oportunidad defenderse, hasta que llegue la fase final del juicio, de sentencia y recursos, en las cuales el juez determinará la culpabilidad del imputado y la eventual sentencia.

