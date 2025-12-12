Bebé de 11 meses fue rescatada en el Chorro de Quevedo tras ser abandonada en un vehículo

Sus padres justificaron que estaban comprando licor. Foto: Policía de Bogotá

Un lamentable caso de abandono a una menor de edad ocurrió en las últimas horas en el centro de Bogotá. De acuerdo con información entregada por la Policía, una bebé de 11 meses fue encontrada abandonada en un vehículo en el sector del Chorro de Quevedo.

La alerta fue puesta por la comunidad quien notó que la menor lloraba desconsolada y nadie estaba cuidándola. Al llegar, uniformados verificaron que efectivamente estaba sola, solicitando apoyo al Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes rompieron un vidrio, con las precauciones del caso, y lograron rescatarla.

De acuerdo con las autoridades, los padres llegaron aproximadamente media hora después y justificaron que la habían dejado dormida, mientras estaban comprando bebidas embriagantes.

No obstante, debido a que evidenciaban signos de aparente embriaguez, la menor fue trasladada a un centro especializado de protección, donde fue recibida por el personal competente, con el fin de garantizar el restablecimiento integral de sus derechos.

