La iniciativa es impulsada por la Secretaría Distrital de Gobierno y EDUCA EDTECH, en el marco del Congreso de la Bogotaneidad. Sin embargo, los cupos pueden agotarse antes de la fecha límite, pues los beneficios…

Las personas que viven en Bogotá pueden postularse hasta el 25 de octubre a una convocatoria de 100 becas parciales para cursar programas virtuales de pregrado, maestría y doctorado. Los beneficios corresponden a descuentos de hasta el 80 % en el valor de la matrícula, por lo que cada estudiante deberá cubrir el porcentaje restante.

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Becas en Bogotá de hasta el 80 %: requisitos para acceder a los 100 cupos

La iniciativa es impulsada por la Secretaría Distrital de Gobierno y EDUCA EDTECH, en el marco del Congreso de la Bogotaneidad. Sin embargo, los cupos pueden agotarse antes de la fecha límite, pues los beneficios se asignan a medida que los seleccionados formalizan su matrícula.

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¿Cuánto cubren las becas en Bogotá?

Aunque el boletín de la convocatoria las presenta como becas, el portal habilitado para las inscripciones precisa que se trata de descuentos parciales distribuidos de la siguiente manera:

Hasta el 80 % para programas de maestría.

Hasta el 70 % para programas de pregrado.

Hasta el 55 % para programas de doctorado.

En consecuencia, el beneficiario debe pagar el saldo que no cubra la beca. La plataforma indica que ese valor puede financiarse hasta por 36 meses, dependiendo del programa académico elegido.

Además, existe una diferencia entre las fuentes consultadas. El boletín distribuye los 100 cupos en 30 becas de pregrado, 40 de maestría y 30 de doctorado. No obstante, la página de inscripción anuncia actualmente 80 beneficios para maestrías y otros 20 para pregrados y doctorados.

Por esa razón, antes de formalizar la matrícula es conveniente solicitar por escrito el porcentaje concedido, el costo total que asumirá el estudiante, las cuotas de financiación y los gastos adicionales asociados con la expedición del título.

Requisitos para postularse

El requisito general es residir en alguna de las 20 localidades de Bogotá. Asimismo, los aspirantes deben cumplir la condición académica correspondiente al nivel de formación:

Para pregrado: haber terminado el bachillerato.

Para maestría: contar con un título profesional.

Para doctorado: haber obtenido un título oficial de maestría.

Durante la inscripción también deberán aportar una copia de su documento de identidad, hoja de vida y certificados que respalden su formación académica. Los archivos deben estar completos y ser legibles.

Además del perfil académico, la convocatoria tendrá en cuenta la participación comunitaria, social o profesional de los candidatos, así como el impacto que sus estudios puedan generar en Bogotá.

¿Cómo inscribirse a las 100 becas?

Las personas interesadas deben seguir estos pasos:

Ingresar al formulario de postulación. Registrar sus datos personales y de contacto. Seleccionar el nivel de formación y el programa de interés. Adjuntar los documentos solicitados. Enviar la solicitud y esperar la comunicación de un asesor.

De acuerdo con el boletín, un representante de la convocatoria se comunicará con el aspirante dentro de las 24 horas siguientes para explicarle el proceso de selección, el porcentaje concedido y las condiciones de matrícula.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de octubre de 2026. Sin embargo, el proceso puede finalizar antes si se asignan todos los cupos disponibles.

Programas y universidades disponibles

Los estudios se desarrollarán completamente en modalidad virtual. Los pregrados tienen una duración aproximada de 36 meses; las maestrías, entre 12 y 15 meses, y los doctorados, cerca de 36 meses.

La oferta incluye programas relacionados con ingeniería de software, sistemas computacionales, seguridad informática, automatización, administración, finanzas, economía, educación, psicología, comunicación, ciencias políticas y derecho.

El boletín menciona programas ofrecidos por la Universidad Da Vinci de México y eCampus University de Italia. Por su parte, la página de inscripción también incluye a UNIMIAMI, en Estados Unidos, por lo que la institución que expide el título dependerá del programa seleccionado.

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¿Los títulos son válidos en Colombia?

Los títulos son expedidos por instituciones extranjeras. Por lo tanto, quienes necesiten su reconocimiento oficial en Colombia deberán tramitar la convalidación ante el Ministerio de Educación.

La entidad explica que este procedimiento no es obligatorio en todos los casos, aunque puede exigirse para trabajar en el sector público, ejercer profesiones reguladas o continuar determinados estudios. Además, cada título es evaluado individualmente y no existe una garantía anticipada de convalidación.

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Antes de matricularse, el aspirante debe confirmar cuál universidad expedirá el título, si el programa tiene reconocimiento oficial en su país de origen y qué documentos entregará la institución para adelantar una eventual convalidación en Colombia.

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