Bogotá abre 15.000 vacantes en la Megaferia de Empleo 2025 en Corferias

Bogotá vuelve a convertirse en epicentro de oportunidades laborales. La Megaferia de Empleo del Distrito 2025, organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico, llega con más de 15.000 vacantes disponibles para profesionales, técnicos, tecnólogos y bachilleres.

El evento se realizará el viernes 17 de octubre en Corferias, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., con entrada gratuita y previa inscripción a través de la plataforma habilitada por la Secretaría.

Más de 150 empresas participarán ofreciendo vacantes en sectores como tecnología, servicios, comercio, salud, logística y manufactura, además de orientación personalizada para quienes buscan empleo.

“Esta Megaferia representa más de 15.000 oportunidades para que los bogotanos encuentren el empleo que necesitan. Es una invitación a creer en su talento y aprovechar los espacios que la ciudad crea para impulsar su futuro”, señaló María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá.

📋 ¿Cómo participar?

Los interesados deben registrarse en el enlace oficial y escoger uno de los cuatro turnos disponibles:

7:00 a.m. a 9:00 a.m.

9:00 a.m. a 11:00 a.m.

11:00 a.m. a 1:00 p.m.

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Además, deberán llevar hojas de vida actualizadas y documento de identidad. Durante la jornada, podrán aplicar directamente a las ofertas e incluso avanzar en entrevistas o exámenes médicos.

La Agencia Distrital de Empleo ofrecerá también orientación personalizada sobre cómo mejorar perfiles laborales y acceder a nuevas vacantes.

Un impulso para el mercado laboral de Bogotá

La feria forma parte de las estrategias del Distrito para dinamizar el empleo y fortalecer la formación para el trabajo, consolidando a Bogotá como referente nacional en generación de oportunidades.

Los ciudadanos también podrán seguir las vacantes destacadas y convocatorias futuras a través del canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”, o en las redes oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico.

