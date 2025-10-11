“Nos roban y nadie responde”: acción popular contra Zonas de Parqueo Pago

Zona de parqueo en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Crece el malestar entre conductores que denuncian inseguridad y falta de garantías en las Zonas de Parqueo Pago (ZPP), y ahora preparan una acción popular para exigir mejoras urgentes.

Este mecanismo de parqueo que facilita el Distrito para gestionar el mal parqueo en las vías y dar una solución a los conductores que buscan un lugar seguro para guardar su vehículo, no ha estado exento de criticas y, ahora de una acción popular.

Le puede interesar: Alcaldías no deben pagar 10% al SIMIT si recaudan por su cuenta multas de tránsito.

El concejal Julián Forero lidera la iniciativa tras recopilar datos de hurtos y daños en vehículos que estaban estacionados en laz ZPP. Por ejemplo, según las cifras del concejal, entre 2024 y lo que va de 2025 se han reportado 91 hurtos y 94 daños en las ZPP de la ciudad.

El cabildante, incluso cita uno de los casos más sonados, el cual ocurrió en la zona de parqueo pago de Pablo VI, cerca del Parque Simón Bolívar, cuando el vehículo de un usuario fue robado usando una llave maestra.

Desde su puesta en marcha en noviembre de 2021, las Zonas de Parqueo Pago han generado resultados mixtos. Por un lado, han contribuido a recuperar espacio público, ordenar la vía y mejorar algunos indicadores de movilidad. Por ejemplo:

Se han habilitado más de 7.000 a 8.700 cupos de estacionamiento en vía, distribuidos en diversas localidades del Distrito.

Recuperación de entre 43 y 69 kilómetros de espacio público dependiendo de la fuente.

Más de 2,4 millones de usos del sistema en los primeros años.

Pero los problemas persisten. Conductores se quejan de tarifas costosas, cobros poco claros, falta de seguridad en muchas bahías, daño o hurto de vehículos, y lo que consideran contratos poco transparentes.

Por consiguiente, la acción popular que se prepara busca que el Distrito implemente garantías de vigilancia y custodia efectiva en las ZPPs, así como que se contraten pólizas de responsabilidad extracontractual para cubrir daños o robos.

Los usuarios también piden mayor claridad en los contratos de adhesión usuario-operador, que según críticas, eximen de responsabilidad a la Terminal de Transporte de Bogotá frente a hurtos o daños.

Posibles soluciones

Para atender las demandas, expertos y actores institucionales sugieren varias medidas:

Refuerzo de seguridad física en las zonas de parqueo: cámaras, personal de vigilancia, patrullaje policial. Revisión de contratos operativos, para que no haya cláusulas que eximan responsabilidades ante daños o robos. Comunicación transparente de tarifas, penalidades y responsabilidades del usuario. Mejoras tecnológicas en plataformas de pago y seguimiento de denuncias. Supervisión institucional constante para evaluar cumplimiento del contrato y calidad del servicio al usuario.

Más información sobre Bogotá: Rector de la Universidad Nacional denuncia violación de la autonomía universitaria.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.