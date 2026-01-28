Bogotá abre cursos gratuitos de natación en tres Centros Felicidad: conozca cómo inscribirse

La iniciativa está dirigida tanto a quienes quieren aprender a nadar como a quienes buscan mejorar su técnica, en escenarios diseñados para la práctica deportiva y el bienestar físico. Foto: EFE - Instituto Nacional de Deportes de Chile

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá amplía su oferta deportiva para febrero con cursos gratuitos de natación en tres Centros Felicidad (CEFE) de la ciudad. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) abrió inscripciones para personas entre los 5 y los 75 años que quieran aprender a nadar o mejorar su técnica en escenarios diseñados para la práctica acuática.

La oferta estará disponible en los CEFE de Fontanar del Río (Suba), El Tunal y San Cristóbal, y los cursos iniciarán entre el 4 y el 7 de febrero de 2026, según la sede asignada. Los cupos son limitados y el acceso se hará únicamente mediante inscripción previa.

Las clases están dirigidas tanto a principiantes como a personas con conocimientos previos en natación, y hacen parte de la estrategia del Distrito para promover la actividad física y el uso de escenarios públicos para el deporte y la recreación.

Lea más: Galán le pide a Petro apoyo para el San Juan de Dios, el Metro y el multicampus de Suba

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones para nuevos usuarios estarán habilitadas los días 26 y 27 de enero, y la apertura oficial de cupos será el 27 de enero desde las 10:00 a. m., a través del Portal Ciudadano del IDRD.

Para registrarse, debe:

Crear una cuenta en el Portal Ciudadano (portalciudadano.idrd.gov.co).

Verificar el registro mediante el código enviado al correo electrónico.

Ingresar a la plataforma, seleccionar el curso y el horario disponible.

Aceptar los términos y presentarse en la sede, fecha y hora asignadas.

Fechas y detalles clave

Inicio de clases: 4, 6 y 7 de febrero de 2026

Finalización: entre el 5 y el 8 de marzo de 2026

Horario: 8:00 a. m.

Edad: de 5 a 75 años

Sedes: Fontanar del Río (Suba), El Tunal y San Cristóbal

El IDRD recomienda realizar la inscripción con anticipación, ya que los cupos se asignarán hasta completar la capacidad disponible en cada centro.

Con esta oferta, Bogotá refuerza su apuesta por el deporte y el acceso gratuito a actividades físicas, promoviendo hábitos saludables y el aprovechamiento de los Centros Felicidad como espacios clave para la recreación en la ciudad.

Lea más: Capturan a padre de Liam Rodríguez, bebé que falleció en jardín infantil en La Calera

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.