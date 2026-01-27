Capturan a padre de Liam Rodríguez, bebé que falleció en jardín infantil en La Calera

El Centro de Estimulación Temprana Art & Kids, donde cuidaban al menor. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

A cuatro meses del fallecimiento del bebé de 1 año, Liam Gael Rodríguez Narváez, esta mañana hubo un inesperado giro judicial para la familia.

El CTI de la Fiscalía llegó sobre las 9 de la mañana al municipio de La Calera, Cundinamarca y capturó al padre del menor identificado como Maicol Stiven Rodríguez Ayala, quien fue trasladado a los Juzgados de Paloquemao para los actos urgentes y en la tarde se judicializaría su captura.

De acuerdo con el ente investigador, el operativo se dio luego del dictamen médico legal que evidenció irregularidades de un presunto abuso sexual. Sin embargo, la madre del menor, Mildred Narváez, rechazó la captura.

“Es falso esa noticia de la Fiscalía. Nosotros duramos tres meses esperando un resultado. Con mi abogado oficiamos a Medicina Legal para que nos comprobara los resultados entregados el 6 de octubre y el 2 de diciembre. Pero siempre se negaron (...) Hago una denuncia para que esto no se permita. Me siento vulnerada en mis derechos, es mi hijo”.

Liam Gael Rodriguez Narváez falleció el 29 de septiembre en el Hospital Divino Salvador, del municipio de La Calera (Cundinamarca). Ese día, sobre las 7:00 a.m. Mildred Narváez lo dejó con vida en el Centro de Estimulación Temprana Art & Kids, una especie de salacuna, para que lo cuidaran. Tres horas después recibió la llamada que estaba en la Clínica.

Luego se enteró de que el pequeño llegó sin signos vitales al centro asistencial y, a pesar de las labores de reanimación, nada se pudo hacer. En medio de la tragedia, la madre alcanzó a preguntarle a una docente ¿qué sucedió? La respuesta fue desconcertante: al parecer, el niño broncoaspiró por ingerir muchos alimentos.

La validez sobre los permisos que tenía este Centro de Estimulación Temprana Art & Kids, fue una de las primeras preguntas que surgieron tras el lamentable caso. El Espectador consultó el certificado ante la Cámara de Comercio de Bogotá y encontró que el establecimiento fue registrado desde el 3 de agosto de 2019 y renovado el 16 de mayo de 2025, por las propietarias y docentes Erika Juliana Garzón y Jéssica Andrea Peña. Según el documento, se matricularon para desarrollar actividades de servicio de apoyo a las empresas y educación de la primera infancia.

