Bogotá abre licitación por COP 310.000 millones para cambiar el recaudo del transporte

La ciudad, a través de la Secretaría de Movilidad, quiere dar paso clave en la modernización del transporte público con la apertura del proceso de licitación del Sistema Interoperable de Recaudo (SIR), una iniciativa que busca integrar en una sola plataforma todos los medios de pago del sistema.

El proyecto apunta a que los usuarios puedan pagar de manera más ágil, segura y unificada, sin depender de múltiples tarjetas o sistemas separados en los diferentes modos de transporte.

¿Qué es el Sistema Interoperable de Recaudo (SIR)?

El SIR busca consolidar una plataforma abierta que permita integrar los sistemas de recaudo del transporte público y otros servicios de movilidad en Bogotá y la región.

Esto implica que buses, sistemas masivos y otros modos puedan operar bajo un mismo esquema de pago digital, facilitando la experiencia de viaje y mejorando la eficiencia del sistema.

¿Cuánto costará la programación?

De acuerdo con la información publicada en SECOP, el proceso tiene un valor estimado de COP 310.000 millones y contempla el diseño, desarrollo, implementación y operación del sistema.

El contrato incluye la creación de estándares de interoperabilidad, así como la implementación de componentes tecnológicos clave, unidades de certificación y sistemas de seguridad.

Además, el modelo plantea una arquitectura abierta y escalable, lo que permitiría la integración futura de nuevos servicios y tecnologías.

¿Qué incluye el contrato y cómo funcionará?

El proyecto no solo se enfoca en el pago, sino en toda la infraestructura tecnológica detrás del sistema, desde la definición de estándares hasta la operación y mantenimiento del recaudo.

Esto incluye interfaces de integración, control de seguridad y mecanismos de homologación, que permitirán garantizar la compatibilidad entre distintos operadores y tecnologías.

¿Qué cambiará?

Con esta licitación, el Distrito busca avanzar hacia un modelo de movilidad más integrado, donde el pago deje de ser una barrera y se convierta en un facilitador del sistema.

El proceso se encuentra en etapa de convocatoria y recepción de observaciones, mientras se espera la participación de empresas interesadas en uno de los contratos tecnológicos más relevantes del sector transporte en la ciudad.

