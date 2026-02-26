Falsos funcionarios del IDU robaban fibra óptica: tres ya habían sido capturados

Los detenidos portaban prendas exclusivas de funcionarios de lIDU y herramientas sofisticadas para extraer el cable. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Un operativo de la Policía en la localidad de Suba dejó al descubierto una modalidad de hurto que combinaba engaño y logística para extraer cableado de fibra óptica. En dicha actividad delictiva, seis personas fueron capturadas mientras se hacían pasar por funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para robar este tipo de material.

La captura ocurrió en el barrio La Campiña, donde la denuncia de la ciudadanía permitió alertar a las autoridades sobre la presencia de personas sospechosas que vestían uniformes de una entidad pública.

¿Cómo era el engaño?

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a varias personas que aparentaban realizar labores técnicas en vía pública para ocultar sus verdaderas intenciones. Sin embargo, tras verificar su identidad, se estableció que no tenían ningún vínculo con el IDU.

Durante el procedimiento, las autoridades hallaron en su poder elementos utilizados para simular trabajos y cometer el hurto, como conos, picas y palancas. Además, tenían bolsas y sacos donde transportaban el material robado.

36 metros de cable robado y millonarias pérdidas

En total, fueron recuperados cerca de 36 metros de cable de fibra óptica, cuyo valor asciende a aproximadamente 25 millones de pesos.

Este tipo de hurto no solo genera pérdidas económicas, sino que también puede afectar servicios de conectividad en sectores de la ciudad.

Tres de los capturados eran reincidentes

Uno de los datos que más llamó la atención de las autoridades es que tres de los capturados, todos de nacionalidad extranjera, ya habían sido detenidos en 2025 por este mismo delito. La reiteración en esta conducta delictiva evidencia un patrón organizado y persistente en el hurto de cableado en Bogotá.

Hurto de cable, un delito en aumento

Durante 2025, la Policía capturó a 445 personas por hurto de cable y logró recuperar más de 11.224 metros de este material en la ciudad.

Asimismo, en lo corrido de 2026, las autoridades reportan más de 4.586 capturas por diferentes delitos, en medio de estrategias que buscan contener fenómenos delictivos que afectan la infraestructura urbana.

Los seis capturados, con edades entre los 26 y 45 años, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos que se les atribuyen.

