Bogotá abrió 1.000 vacantes: el 95 % son para personas sin experiencia

Feria de empleabilidad realizado en el Movistar Arena de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Quienes estén buscando trabajo en Bogotá tendrán una nueva oportunidad para ingresar al mercado laboral. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la estrategia Talento Capital, abrió una convocatoria con 1.000 vacantes laborales que estarán disponibles hasta el 11 de julio y que podrán solicitarse de manera completamente virtual. La oferta está dirigida principalmente a personas que buscan su primer empleo o que cuentan con máximo un año de experiencia, quienes representan el 95 % de los perfiles requeridos por las empresas participantes.

La convocatoria reúne oportunidades en sectores como salud, logística, comercio, manufactura, tecnología y servicios, con vacantes para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales. Los interesados deberán registrar o actualizar su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo y postularse a través de la plataforma habilitada por la Agencia Distrital de Empleo.

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¿Qué perfiles están buscando?

Entre los cargos con mayor demanda se encuentran:

Médicos especialistas.

Auxiliares de enfermería.

Auxiliares de farmacia.

Auxiliares administrativos.

Auxiliares de bodega.

Ejecutivos y asesores comerciales.

Conductores de reparto.

Soldadores MIG.

Técnicos electromecánicos.

Técnicos de soporte IT.

Operarios de planta.

Personal para logística y manufactura.

La Secretaría de Desarrollo Económico destacó que la convocatoria busca facilitar la inserción laboral de jóvenes recién graduados y personas que aún no han logrado acumular experiencia, uno de los grupos que enfrenta mayores dificultades para acceder al empleo formal.

¿Cómo postularse?

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 11 de julio y deberán realizarse de manera virtual a través del Servicio Público de Empleo, donde los aspirantes podrán consultar las vacantes disponibles, registrar su hoja de vida y aplicar al cargo que mejor se ajuste a su perfil. La Secretaría recomendó mantener la información personal y laboral actualizada para facilitar el proceso de selección por parte de las empresas.

Empleo en Bogotá

Estas acciones llegan en un contexto favorable para el mercado laboral de la capital. Según el DANE, Bogotá mantiene una de las tasas de desempleo más bajas entre las principales ciudades del país. En el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, la tasa de desempleo fue de 8,7 %, inferior al promedio nacional, aunque el desempleo juvenil continúa siendo uno de los principales retos para la ciudad.

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