Rescatan a dos jóvenes que se perdieron de noche en los Cerros Orientales de Bogotá

Caminos de los Cerros Orientales Foto: Alcaldía de Bogotá

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Dos jóvenes de 23 y 25 años fueron rescatados durante la madrugada de este jueves luego de extraviarse mientras realizaban una caminata en los Cerros Orientales de Bogotá. La emergencia ocurrió en el sector de Las Delicias del Carmen, en la localidad de Usaquén, y obligó al despliegue de un amplio operativo del Cuerpo Oficial de Bomberos, que movilizó más de 23 rescatistas, drones, unidades especializadas en rescate de montaña y caninos K9 para localizar a los excursionistas.

Según informaron las autoridades, los jóvenes iniciaron la caminata hacia el final de la tarde, pero al caer la noche perdieron visibilidad y se extraviaron. Aunque una de las personas conocía parcialmente el sector, la falta de luz y las dificultades para orientarse hicieron que ambos perdieran el camino de regreso.

Antes de que sus teléfonos celulares se quedaran sin batería, lograron compartir su ubicación con sus familiares, quienes alertaron a la Línea 123 y permitieron activar el operativo de búsqueda.

Tras varias horas de rastreo terrestre y aéreo, los bomberos ubicaron a los excursionistas en una zona de difícil acceso y emprendieron un descenso que se prolongó por más de una hora. Finalmente, ambos fueron rescatados sin lesiones y valorados por personal médico antes de ser entregados a sus familiares.

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Caminatas deben realizarse únicamente de día

Luego del rescate, el Cuerpo Oficial de Bomberos reiteró que las caminatas por los Cerros Orientales deben realizarse únicamente durante el día y por senderos autorizados, ya que la pérdida de visibilidad incrementa significativamente el riesgo de extravío y dificulta las labores de rescate.

La entidad recordó que cuenta con un grupo especializado en búsqueda y rescate en montaña y zanjas, preparado para atender este tipo de emergencias cuando ciudadanos se extravían en los cerros o quedan atrapados en zonas de difícil acceso.

Red de senderos autorizados

El rescate también volvió a poner sobre la mesa la importancia de utilizar los caminos habilitados oficialmente por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Actualmente, el proyecto Caminos de los Cerros Orientales dispone de 10 senderos ecológicos que suman 42,7 kilómetros y cuya operación incluye control de ingreso, acompañamiento del personal, monitoreo y medidas de protección ambiental.

Desde su apertura en 2020, estos senderos han recibido más de 437.000 visitantes, mientras que solo durante 2025 las visitas aumentaron 58 % frente al año anterior. Para atender esa creciente demanda, la EAAB incrementó en cerca de un 60 % los recursos destinados a la operación y mantenimiento de los caminos durante 2026.

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