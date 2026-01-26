Bogotá abrió más de 900 vacantes, muchas son para personas con educación básica y media

Más de 900 vacantes en Bogotá para distintos cargos sin experiencia. Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

Buscar trabajo puede ser un proceso complejo: no solo la oferta disponible, también los requisitos suelen frenar a más de uno. Acreditar estudios de educación superior y experiencia, por ejemplo, son dos de los más solicitados en las vacantes, pero a su vez, un impedimento para quienes precisamente buscan una primera oportunidad laboral. Pensando en esta población, la Alcaldía de Bogotá abrió una nueva convocatoria que ofrecerá 913 ofertas, de las cuales más de 300 son para personas con educación básica y media.

¿Cuál es la oferta?

La Secretaría de Desarrollo Económico anunció que para la semana del 26 al 31 de enero hay 413 puestos de trabajo activos disponibles en el portal del Servicio Público de Empleo. Del total de vacantes, 373 están dirigidas a personas con educación básica y media, ampliando así las oportunidades de acceso al empleo formal para quienes no cuentan con formación técnica o profesional.

El resto de las vacantes está dirigido a personas con formación técnica, tecnológica y profesional, ampliando la oferta para todos los niveles educativos. Las oportunidades laborales disponibles contemplan rangos salariales que oscilan entre 1 y 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Para acceder a la aplicación de estas vacantes debe ingresar al portal del Servicio Público de Empleo y seguir las instrucciones.

¿Qué otras convocatorias hay?

A estas vacantes se suman dos convocatorias presenciales en las que se ofertarán más de 500 oportunidades laborales. La primera se realizará el martes 27 de enero, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., en el Auditorio Grupo Somos (Avenida Caracas – Calle 63C Sur), con 100 vacantes para el cargo de operario de lavado y embellecimiento de flota del masivo.

La segunda convocatoria será para trabajar con el consorcio Metro Línea 1, el cual ofrece más de 400 puestos de trabajo para auxiliar de obra y ayudante de obra. Esta última se realizará el jueves 29 de enero de 2026, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Salón Comunal Bosa – Antonia Santos (Calle 65 Sur # 81F-06).

En esa misma línea, el Distrito dispondrá, como es habitual cada semana, de la Unidad Móvil de Empleo que recorrerá esta vez la localidad de Tunjuelito, en el Centro Comercial Ciudad Tunal (Calle 47B Sur No. 24B-33), del 26 al 31 de enero de 2026. La atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y el sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

“La ciudadanía recibirá de manera gratuita el registro de hoja de vida, orientación ocupacional, conexión con vacantes y oferta de formación, así como asesoría a empresarios”, informó la Secretaría de Desarrollo.

Cargos disponibles:

Operador de bus zonal.

Auxiliar de tienda.

Auxiliar contable y financiero.

Desarrollador de sistemas.

Abogado.

Auxiliar administrativo.

Auxiliar de información de salud.

Politólogo.

Asistente financiero.

Consultor de política social.

Auxiliar de almacén y bodega.

Asesor de cobranzas.

Conductor de furgón.

Auxiliar soporte técnico equipos TIC.

Vendedor de tienda.

Almacenista.

Asesor comercial.

Mecánico automotriz.

Mesero.

Ingeniero químico.

Coordinador de importaciones.

Asistente de comercio exterior.

Contador público.

