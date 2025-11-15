Logo El Espectador
¿Dónde queda el nuevo gimnasio viral gratis con mancuernas y maquinas de Bogotá?

Entre columnas de concreto de la Avenida Boyacá (calle 127), se ha viralizado un gimnasio al aire libre totalmente equipado, con máquinas de fuerza, cardio y calistenia, que se ha convertido en un símbolo de bien público.

Redacción Bogotá
15 de noviembre de 2025 - 05:10 p. m.
Gimnasio urbano bajo los puentes de la calle 127 con Av. Boyacá.
Foto: IDU
En una ciudad que a veces parece hecha de tráfico y concreto, apareció un rinconcito de esperanza y sudor: un gimnasio al aire libre, gratuito y bien equipado, instalado debajo de los puentes de la Avenida Boyacá con calle 127, que ya se volvió viral entre bogotanos y deportistas.

Lo que podría pasar por un parque más —una losa de concreto con dos pilares gigantes— se ha convertido en un escenario de transformación física: barras de dominadas, máquinas para piernas, elípticos, estaciones para pecho, pesas encadenadas, zonas de calistenia, cardio, recreación e incluso espacio para bicicleteros.

Cinco zonas para conquistar el sudor

Usuarios en redes han descrito que este gimnasio subpuente no es improvisado: está dividido en cinco áreas funcionales, cada una pensada para diferentes ejercicios. Hay un sector de musculación, otro para cardio, uno dedicado a calistenia, uno recreativo y una zona para quien llega en bici.

Los aparatos permiten trabajar prácticamente todo el cuerpo: prensas para hombros, espalda y piernas, volantes, barras paralelas, elípticos, mancuernas de hasta 45 libras... y lo mejor: todo es accesible, gratis, sin necesidad de membresía.

¿Una creación espontánea o algo más institucional?

Aunque muchos creen que se trata de una “obra de iniciativa ciudadana”, hay datos que apuntan a una intervención más estructurada. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha instalado gimnasios al aire libre en varios parques de Bogotá, con máquinas diseñadas según estándares europeos

La diferencia es que estos gimnasios tradicionales están en parques, pero este de la Boyacá está bajo un puente: un guiño urbano al aprovechamiento del espacio, algo que podría inspirar nuevos desarrollos públicos.

Un espacio para todos

En un sentido muy real, este gimnasio se ha convertido en un punto de encuentro. Deportistas de calistenia, ciclistas, personas que solo quieren mover el cuerpo o desconectarse del tráfico, todos encuentran su lugar. Usuarios incluso destacan que hay instrucciones para principiantes: algunas máquinas tienen códigos QR con guías y rutinas.

