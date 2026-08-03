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En video: captan a hombre que acosó y amenazó de muerte a una joven en un bus del SITP

El video despertó indignación en redes sociales por la gravedad de las amenazas. Hasta el momento, la Policía de Bogotá aseguró que no existe un reporte oficial del caso.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
03 de agosto de 2026 - 08:12 p. m.
El video registra el momento en que la joven es acosada y amenazada por un hombre durante un recorrido en el SITP.
El video registra el momento en que la joven es acosada y amenazada por un hombre durante un recorrido en el SITP.
Foto: Archivo particular
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Una nueva denuncia sobre presuntos hechos de violencia contra una mujer en el transporte público de Bogotá se viralizó en las últimas horas en redes sociales. A través de una publicación, una usuaria aseguró que fue intimidada por un hombre mientras se movilizaba en un bus de la ruta H83, con destino a Usme.

Lea más: Feminicidios por extranjeros: la prevención estatal parece actuar solo tras el crimen

Según el relato de la joven, el hombre primero le tomó una fotografía sin su autorización y, posteriormente, la amenazó. “Bájese o la cojo a puñaladas”, habría sido la frase que le dijo, según la denuncia difundida en redes sociales.

La mujer afirmó que, por temor a que la amenaza se materializara, decidió descender del bus en la siguiente estación junto con una compañera.

Tras consultar sobre el caso, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que, luego de verificar con los comandantes, no tuvo conocimiento oficial de lo ocurrido, por lo que no existe un reporte policial relacionado con este hecho.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan reportar de inmediato cualquier amenaza o agresión a la Línea 123 o informar al conductor, al personal operativo del sistema o a la Policía de Transporte para activar los protocolos de atención y facilitar la identificación del presunto agresor.

Lea más: Empresa Metro interpuso denuncia en Fiscalía por presunta corrupción en proyecto Línea 1

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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ed mont(31419)Hace 23 minutos
ultimamente la gente de la izquierda está muy agresiva con la gente, afortundamente se identifican fácilmente por la pinta que llevan y su banderita de palestina
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