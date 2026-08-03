En video: captan a hombre que acosó y amenazó de muerte a una joven en un bus del SITP

El video registra el momento en que la joven es acosada y amenazada por un hombre durante un recorrido en el SITP. Foto: Archivo particular

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Una nueva denuncia sobre presuntos hechos de violencia contra una mujer en el transporte público de Bogotá se viralizó en las últimas horas en redes sociales. A través de una publicación, una usuaria aseguró que fue intimidada por un hombre mientras se movilizaba en un bus de la ruta H83, con destino a Usme.

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Según el relato de la joven, el hombre primero le tomó una fotografía sin su autorización y, posteriormente, la amenazó. “Bájese o la cojo a puñaladas”, habría sido la frase que le dijo, según la denuncia difundida en redes sociales.

La mujer afirmó que, por temor a que la amenaza se materializara, decidió descender del bus en la siguiente estación junto con una compañera.

Tras consultar sobre el caso, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que, luego de verificar con los comandantes, no tuvo conocimiento oficial de lo ocurrido, por lo que no existe un reporte policial relacionado con este hecho.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan reportar de inmediato cualquier amenaza o agresión a la Línea 123 o informar al conductor, al personal operativo del sistema o a la Policía de Transporte para activar los protocolos de atención y facilitar la identificación del presunto agresor.

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