Bogotá amplía su flota eléctrica: 269 buses nuevos para reforzar tres troncales clave

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La transición hacia un transporte público más limpio dio un nuevo paso en Bogotá. TransMilenio adjudicó el contrato para incorporar 269 nuevos buses 100 % eléctricos, una flota que permitirá ampliar la capacidad del sistema, reducir los tiempos de viaje y fortalecer la operación en algunos de los corredores de movilidad más importantes que entrarán en funcionamiento durante los próximos años.

La adjudicación marca el inicio de la denominada Fase VI “La Nueva Era”, que contempla la llegada de 157 buses articulados y 112 biarticulados, además de toda la infraestructura de recarga necesaria para su operación. La empresa seleccionada fue la Promesa de Sociedad Futura E-BRT Móvil Provisión S.A.S., integrada por Buses S.A.S. y Transdev Colombia Holding S.A.S., luego de presentar la propuesta económica más favorable para el Distrito.

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La licitación tendrá un ahorro del 21 %

El proceso despertó el interés de tres proponentes, una participación que TransMilenio calificó como una muestra de confianza en el proyecto y que permitió seleccionar la oferta con menores costos.

Según la entidad, la propuesta ganadora generará un ahorro estimado del 21 % frente al presupuesto inicial y reducirá en 9 % el costo total de propiedad en comparación con tecnologías impulsadas por gas natural. Además de suministrar los vehículos, el concesionario deberá diseñar, instalar y mantener la infraestructura de carga eléctrica en el Patio Calle Sexta, en Bogotá, y en el Patio-Portal El Vínculo, en Soacha, donde también se construirá un sistema de generación de energía fotovoltaica.

Más buses, más capacidad y menos tiempo de viaje

Con la llegada de esta nueva flota, la capacidad del componente troncal pasará de 2.203 a 2.472 buses, un crecimiento cercano al 12 %, equivalente a 50.300 nuevos cupos para los usuarios.

TransMilenio estima que esta ampliación permitirá reducir en promedio 16 horas al año el tiempo de desplazamiento de cada pasajero, además de fortalecer la operación de las futuras troncales de la avenida 68, Ciudad de Cali y la extensión de la NQS hacia Soacha, corredores que concentrarán buena parte del crecimiento del sistema durante esta década.

El impacto ambiental

Uno de los principales argumentos del proyecto es la reducción de emisiones contaminantes.

De acuerdo con TransMilenio, la nueva flota evitará la emisión de más de 353.760 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) durante los próximos 15 años, un impacto ambiental comparable al que produciría sembrar árboles en un área 57 veces mayor que el Parque Simón Bolívar.

El proyecto también busca incrementar la participación de mujeres en actividades de operación y mantenimiento, pasando del 10,1 % al 16,2 %, como parte de la estrategia de equidad del sistema.

¿Cómo se financiará?

La Fase VI cuenta con un convenio de cofinanciación por $1,5 billones, recursos aportados conjuntamente por la Nación y el Distrito.

Según TransMilenio, el 62,4 % de la financiación provendrá del Gobierno Nacional y el 37,6 % del Distrito, convirtiéndose en la primera ocasión en la que el Gobierno cofinancia una flota eléctrica para un sistema de transporte masivo en Colombia. El proyecto fue declarado de importancia estratégica mediante el Conpes 4168 de 2025, lo que garantiza su respaldo financiero.

Bogotá: el sistema de buses eléctricos más grande de América

Con esta adjudicación, Bogotá continúa fortaleciendo un liderazgo que ha construido durante los últimos años. La ciudad ya opera más de 1.480 buses eléctricos entre los componentes zonal y troncal del Sistema Integrado de Transporte Público, la mayor flota de este tipo en América y una de las más grandes fuera de China.

Según cifras de TransMilenio y de la Secretaría Distrital de Movilidad, estos vehículos movilizan diariamente a cientos de miles de pasajeros y han permitido reducir significativamente las emisiones contaminantes y el ruido urbano frente a tecnologías diésel. La incorporación de los 269 nuevos articulados y biarticulados permitirá superar los 1.700 buses eléctricos en operación una vez entren en servicio, reforzando la estrategia de descarbonización del transporte público de la capital.

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