¿Qué pasó con el vuelo París-Bogotá de Avianca? Aerolínea explicó el desvío a Madrid

Avión A20 de Avianca. Foto: Cortesía Avianca

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La preocupación se extendió durante varias horas entre los familiares de los pasajeros del vuelo AV229 de Avianca, que cubría la ruta entre París y Bogotá, luego de que la aeronave cambiara su trayectoria y aterrizara en Madrid antes de completar el viaje hacia Colombia. Aunque inicialmente circularon versiones sobre una posible emergencia, la aerolínea confirmó que se trató de una alerta de seguridad que, tras ser verificada, resultó ser una falsa alarma.

El Boeing 787-8 Dreamliner, que había despegado del aeropuerto Charles de Gaulle con destino a Bogotá, fue desviado de manera preventiva al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde se activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Una vez concluyeron las inspecciones por parte de las autoridades españolas, se descartó cualquier riesgo para los pasajeros y la tripulación.

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¿Qué ocurrió durante el vuelo?

Según informó Avianca, la tripulación recibió una alerta de seguridad mientras la aeronave cubría la ruta transatlántica. En cumplimiento de los protocolos internacionales de aviación civil, el comandante decidió desviar el vuelo hacia Madrid para permitir que las autoridades realizaran una inspección completa de la aeronave.

Tras el aterrizaje, los pasajeros desembarcaron de manera controlada y el avión fue sometido a las verificaciones correspondientes por parte de los equipos especializados del aeropuerto español.

Horas después, la aerolínea confirmó que la alerta no correspondía a una amenaza real y calificó el episodio como una falsa alarma.

Avianca destacó los protocolos

La compañía explicó que este tipo de procedimientos forman parte de los estándares internacionales de seguridad operacional y que, ante cualquier reporte o indicio que pueda comprometer la integridad del vuelo, la prioridad es proteger a los pasajeros y a la tripulación.

Una vez concluyeron las inspecciones y se descartó cualquier riesgo, la operación pudo continuar bajo las instrucciones de las autoridades aeronáuticas competentes.

¿Qué ocurre cuando un avión recibe una alerta de seguridad?

En la aviación comercial existe un principio que prevalece sobre cualquier otra consideración: toda alerta debe tratarse como real hasta que las autoridades demuestren lo contrario.

Por esa razón, cuando una tripulación recibe información sobre una posible amenaza, el comandante puede modificar la ruta y aterrizar en el aeropuerto adecuado más cercano para permitir una inspección especializada. Estos procedimientos están contemplados en los protocolos de la Organización de Aviación Civil Internacional y son aplicados por aerolíneas de todo el mundo para minimizar cualquier riesgo para los ocupantes de la aeronave.

No es la primera vez que un vuelo cambia su ruta

Los desvíos de aeronaves por motivos de seguridad, salud o amenazas potenciales hacen parte de la operación aérea internacional y no siempre obedecen a una emergencia real. En agosto de 2024, otro vuelo de Avianca que cubría la ruta entre París y Bogotá también aterrizó en Madrid después de que un pasajero presentara una emergencia médica durante el cruce del Atlántico. En otros casos, las aeronaves han debido modificar su trayecto por pasajeros disruptivos, problemas técnicos o reportes de seguridad que posteriormente resultan infundados.

La seguridad aérea mantiene niveles históricamente altos

Aunque estos episodios generan preocupación entre los viajeros, la aviación comercial continúa siendo uno de los medios de transporte más seguros del mundo. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, durante 2025 la industria registró una tasa de accidentes inferior a un siniestro por cada millón de vuelos operados, mientras que la inmensa mayoría de las alertas de seguridad concluyen sin que se confirme una amenaza real.

Los expertos explican que precisamente la fortaleza del sistema radica en que cualquier aviso, por mínimo que sea, activa protocolos estrictos que privilegian la prevención sobre la continuidad del vuelo, incluso cuando posteriormente se determina que se trató de una falsa alarma.

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