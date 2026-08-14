Bogotá aprobó redes de apoyo para combatir la soledad de las personas mayores

Personas de la tercera edad en Bogotá. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá tendrá una nueva estrategia para fortalecer las redes de apoyo alrededor de las personas mayores y prevenir situaciones de aislamiento y soledad. El Concejo de Bogotá aprobó una iniciativa que promueve el voluntariado social intergeneracional y la creación de redes comunitarias de cuidado en la ciudad.

La propuesta busca que ciudadanos de distintas edades, organizaciones sociales, instituciones educativas, entidades públicas y actores privados puedan articularse para generar espacios de acompañamiento y participación para las personas mayores.

El objetivo, según el acuerdo aprobado, es “prevenir el aislamiento social, fortalecer la integración social, el cuidado colectivo y la participación activa de las personas mayores”, aprovechando además la oferta institucional que ya existe en Bogotá.

Lea más: Hallan sin vida a seis mineros atrapados en Cucunubá: la mina estaba suspendida

¿Cómo funcionarían las redes de apoyo?

La iniciativa no plantea reemplazar los servicios sociales o de salud que presta el Distrito. Su apuesta está en fortalecer los vínculos comunitarios y las relaciones entre generaciones, a través de actividades de acompañamiento y participación.

Entre los lineamientos aprobados está priorizar acciones de acompañamiento social y comunitario, promover redes solidarias en los barrios y generar espacios en los que las personas mayores puedan mantener una participación activa.

También establece que estos procesos deberán respetar la autonomía, la diversidad y el libre desarrollo de las personas mayores, así como evitar cualquier discriminación por edad, género u otras condiciones.

En la práctica, las estrategias podrían involucrar a jóvenes, universidades, organizaciones sociales, comunidades y otros ciudadanos interesados en participar voluntariamente en actividades de acompañamiento.

Una apuesta contra el aislamiento durante la vejez

Uno de los problemas que busca abordar la iniciativa es la falta de redes cercanas de apoyo que enfrentan algunas personas durante la vejez.

El acuerdo parte de que el acompañamiento no depende únicamente de la atención institucional, sino también de la posibilidad de construir vínculos dentro de los barrios y comunidades.

Así, actividades cotidianas de encuentro, acompañamiento y participación podrían convertirse en herramientas para evitar que las personas mayores queden desconectadas de su entorno social.

Las acciones, además, deberán desarrollarse bajo un principio clave: acompañar no significa sustituir las decisiones de las personas mayores. El acuerdo establece expresamente que deberá garantizarse su autonomía y promover relaciones basadas en el respeto intergeneracional.

¿Quién impulsó la iniciativa?

El proyecto fue presentado por la concejal Diana Diago y recibió la aprobación del Concejo de Bogotá.

“Envejecer no puede significar quedarse solo”, señaló la cabildante al referirse al propósito de la iniciativa. Diago sostuvo que la estrategia busca involucrar a ciudadanos, universidades, organizaciones y comunidades en el acompañamiento a las personas mayores.

Tras su aprobación, el siguiente paso será que el Distrito avance en la puesta en marcha de las estrategias previstas en el acuerdo, articulándolas con los programas y políticas que actualmente existen para esta población.

Lea más: Terremoto en Colombia: 24 ingenieros viajarán desde Bogotá para evaluar edificios afectados

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.