Bogotá busca comprar seis perros por COP 100 millones para cárceles: polémica por contrato

Según los documentos del proceso, el valor fue establecido a partir de un estudio del sector realizado por la Secretaría. La contratación contempla perros de…

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia abrió un proceso contractual para comprar seis perros que serían destinados a labores de seguridad en la Cárcel Distrital de Varones y el Centro Especial de Reclusión de Bogotá. La entidad calculó que cada ejemplar costaría $16.800.000, por lo que el presupuesto total para adquirir los seis animales asciende a COP 100.800.000 .

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Según los documentos del proceso, el valor fue establecido a partir de un estudio del sector realizado por la Secretaría. La contratación contempla perros de razas específicas, entre ellas pastor holandés, pastor belga y labrador retriever de pelo corto.

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Sin embargo, la iniciativa despertó cuestionamientos del concejal Julián Sastoque, quien solicitó a los organismos de control revisar el presupuesto y verificar las condiciones en las que serían adquiridos los animales.

¿Qué cuestiona el concejal Julián Sastoque?

Uno de los principales reparos del cabildante es el costo previsto para cada ejemplar. Además, cuestionó que la administración recurra a la compra de perros sin explorar, según su planteamiento, alternativas tecnológicas para desarrollar algunas de las labores de seguridad.

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“Los están comprando como si fuera un catálogo de cosas. Yo sí creo que esto se puede hacer con elementos tecnológicos”, manifestó.

Sastoque también planteó interrogantes sobre el bienestar de los animales, especialmente frente a las condiciones de los criaderos, los procesos de entrenamiento y el destino de aquellos que no cumplan los requisitos para prestar servicio.

En ese sentido, pidió aclarar qué ocurriría si uno de los perros no supera las evaluaciones previstas y cuáles serían las medidas para garantizar su protección.

El concejal anunció que presentará un derecho de petición a la Secretaría de Seguridad para conocer cuántos perros utiliza actualmente la entidad, en qué condiciones se encuentran y qué sucede con ellos cuando termina su vida de servicio.

¿En qué va la contratación?

El documento establece que los interesados deberán presentar sus ofertas a través de SECOP II, indicando el precio unitario por animal y el valor correspondiente a las seis unidades solicitadas.

Esto significa que los COP16,8 millones por perro y los COP 100,8 millones en total son valores estimados por la Secretaría para estructurar la contratación, no pagos que ya se hayan efectuado.

Por ahora, la información disponible no confirma que el proceso haya sido adjudicado ni que se haya realizado la compra.

Mientras avanza la contratación, Sastoque insiste en que la entidad debe justificar el presupuesto previsto y explicar qué garantías tendrán los animales durante su entrenamiento, sus labores de seguridad y su retiro.

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