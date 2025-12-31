Diciembre terminó con más de 9.000 heridos por riñas en Bogotá

187.000 llamados de la ciudadanía en Bogotá, una cifra que da cuenta de la alta demanda de atención durante las fiestas de fin de año. Foto: José Vargas

La temporada decembrina volvió a poner en evidencia los retos de convivencia en Bogotá. Durante este mes, la Policía Metropolitana atendió más de 23.000 llamadas relacionadas con riñas, una cifra que dejó como saldo más de 9.000 personas lesionadas, principalmente en hechos asociados al consumo de alcohol y conflictos durante celebraciones y encuentros sociales.

De acuerdo con el balance de las autoridades, entre el 1 y el 31 de diciembre la Policía atendió más de 187.000 llamados de la ciudadanía en Bogotá, una cifra que da cuenta de la alta demanda de atención durante las fiestas de fin de año. Entre los casos más recurrentes estuvieron las riñas y situaciones que alteraron la convivencia, muchas de ellas relacionadas con el consumo de alcohol y conflictos entre vecinos o conocidos.

Otro de los factores que más afectó la tranquilidad en los barrios fue el ruido excesivo. Durante diciembre, la Policía recibió más de 55.000 reportes por esta causa, especialmente en zonas residenciales donde las celebraciones se prolongaron hasta altas horas de la noche, generando molestias y enfrentamientos entre vecinos.

Para atender la alta demanda, la Policía Nacional activó su estrategia de “Seguridad, dignidad y democracia”, con refuerzos en vigilancia, control y monitoreo. El seguimiento se realizó desde nueve salas de monitoreo ubicadas en localidades como Usaquén, Chapinero, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe y Puente Aranda, a través de las cámaras de la Secretaría Distrital de Seguridad.

El balance deja una lección clara: diciembre no solo es tiempo de celebración, también es una temporada que exige mayor cuidado y responsabilidad. Las cifras muestran que el exceso de alcohol, la intolerancia y los conflictos mal manejados siguen pasando factura. Por eso, las autoridades insisten en que la prevención, el respeto y el diálogo siguen siendo las mejores herramientas para que las fiestas no terminen en una sala de urgencias ni en una llamada al 123.

