Bogotá, ciudad de espectáculos: dos de sus escenarios entre los más importantes del mundo

Bogotá sigue consolidándose como una de las capitales más fuertes del entretenimiento en vivo en la región. A solo seis meses de su apertura, el estadio Vive Claro fue incluido en el Top 5 de estadios de Suramérica por la revista especializada Pollstar, con base en la venta de boletas entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Según el escalafón, Vive Claro alcanzó esta posición tras vender más de 290.000 boletas en ese periodo, una cifra destacable para un recinto que abrió en agosto y que, con apenas seis conciertos, logró posicionarse entre los escenarios más relevantes del continente.

El impacto no se ha limitado a la música. De acuerdo con Pollstar, esos primeros eventos generaron 25.000 empleos y dejaron US$16 millones en ingresos por turismo para Bogotá, lo que evidencia el efecto económico que puede tener un escenario de gran formato desde su arranque.

El Campín, también en la lista

Lo más relevante del listado, además, resalta que Bogotá es la única ciudad del listado con dos escenarios en el Top 5 de estadios de Suramérica. En el segundo lugar aparece el Estadio El Campín, que registró más de 329.000 boletas vendidas en el mismo periodo, superando incluso a recintos históricos de ciudades como Santiago de Chile y São Paulo, consideradas potencias regionales de la música en vivo. La cifra responde a la alta frecuencia de conciertos masivos, giras internacionales y eventos de gran escala que se realizan allí.

Con Vive Claro en el quinto puesto y El Campín en el segundo, Bogotá se consolida como un eje clave para la industria de los conciertos en Suramérica, no solo por la cantidad de espectáculos, sino por su impacto económico y su peso dentro del circuito internacional.

Un escenario pensado para conciertos

El reconocimiento de Pollstar también pone el foco en el diseño de Vive Claro. A diferencia de estadios adaptados para eventos musicales, el venue fue concebido desde su origen para conciertos, lo que le permite responder con mayor precisión a las exigencias técnicas de grandes giras, en aspectos como sonido, visibilidad, logística y manejo de flujos de ingreso y salida del público.

Esa planificación ha sido determinante para que, en pocos meses de operación, el estadio haya atraído producciones de alto nivel y se haya posicionado en el radar de promotores, artistas y circuitos internacionales. Para la industria, Vive Claro aparece hoy como un punto estratégico en Suramérica: un escenario capaz de recibir espectáculos masivos con estándares comparables a los de los grandes venues del continente.

Este enfoque también explica por qué Bogotá empieza a consolidarse no solo como una ciudad con público, sino como una plaza confiable para las giras globales, donde la infraestructura acompaña el crecimiento del mercado y permite que la música en vivo se proyecte como un motor cultural y económico de largo plazo.

Con este reconocimiento, Vive Claro afianza su lugar en el circuito internacional de conciertos y confirma que Bogotá ya no es solo una parada obligada para las giras, sino una ciudad capaz de competir de tú a tú con los principales escenarios de la región. La presencia de dos estadios bogotanos en el Top 5 de Suramérica no es casual: habla de público, infraestructura y de una industria que hoy tiene el tamaño y la ambición para jugar en las grandes ligas del entretenimiento en vivo.

