Bogotá de blanco: así se vivió la granizada que cubrió varias zonas de la ciudad

Mientras algunas calles del norte de la capital se vistieron de blanco con la fuerte granizada, algunas vías se inundaron generando trancón.

Redacción Bogotá
16 de octubre de 2025 - 08:19 p. m.
Granizada, Bogotá, 16 de octubre.
Granizada, Bogotá, 16 de octubre.
Foto: Archivo Particular
Una tarde blanca vivió Bogotá a causa de las fuertes precipitaciones registradas este jueves 16 de octubre. En Suba y Usaquén, en particular, ciudadanos registraron impresionantes imágenes de parques con extensas capas de granizo. En contraste, la lluvia también generó un caos vehicular por cuenta de las inundaciones en vías principales.

Cabe recordar que a partir de octubre y mediados de diciembre de 2025, Bogotá vive la segunda temporada de lluvias. En este periodo del año, históricamente las precipitaciones aumentan entre un 25 % y un 60 %.

Para este jueves, el pico de lluvias y granizada se presentó hacia la 1:30 p.m., con precipitaciones de alta intensidad en Suba y Usaquén. Segú el IDIGER, se registraron tres eventos ocasionados por la granizada:

  1. Colina Campestre I Sector – Suba: en la cra. 57A #132B-16 se reportó que el techo de un apartamento en un quinto piso presenta agrietamiento y riesgo de colapso.
  2. Prado Veraniego Norte – Urb. Vivaral – Suba: en la cll. 129A #54-59, se registró la ruptura del techo de una oficina (BG 106), lo que ocasionó filtraciones e inundación del lugar.
  3. Prado Veraniego – Suba: en la cra. 47 #130-00, se informó sobre inundaciones debido a la fuerte lluvia en el sector. El agua se devolvió por los sifones del sistema de alcantarillado.

Adicional, debido a las fuertes lluvias en Suba y Usaquén se presentaron inundaciones en la Autopista Norte con calle 127; Av. Boyacá con calle 134 y Av. Boyacá con calle 129.

Recomendaciones para la ciudadanía durante la segunda temporada de lluvias de 2025

Para fortalecer la prevención y el autocuidado durante esta temporada, el IDIGER entrega las siguientes recomendaciones:

  1. Revise y asegura techos, bajantes y canales de su vivienda.
  2. No arroje basura a las calles, redes de alcantarillado ni fuentes de agua.
  3. Evite permanecer bajo árboles o estructuras inestables durante las lluvias.
  4. Planee sus recorridos y evite transitar por zonas de ladera o cercanas a ríos y quebradas durante precipitaciones intensas.
  5. Si observa deslizamientos, encharcamientos o acumulación de agua, reporte de inmediato a la Línea de Emergencias 123.

Todas las noticias de Bogotá están aquí.
