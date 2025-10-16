Polémica por artículo que pagaría a concejales, aun sesionando en otra ciudad

El Concejo de Bogotá discutirá en primer debate el nuevo reglamento interno. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En 2022 fue el último año de modificación al reglamento interno del Concejo de Bogotá. Ahora, los ponentes Armando Gutiérrez González de la Bancada Partido Liberal Colombiano y Julián Uscátegui, Bancada Partido Centro Democrático, presentarán el nuevo Proyecto de Acuerdo Priorizado 781 de 2025.

Lea más: Atentado en Ciudad Bolívar y las disputas criminales que siguen fuera de control

Si bien la modificación plantea nueve temas como el plazo para el trámite de impedimentos y recusaciones, fortalecimiento de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, modernización del régimen de sesiones y garantías de participación, garantizar la presencia de directores y gerentes de la Región Metropolitana, entre otros, hay preocupación entre algunos cabildantes por los cambios propuestos.

Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático, entregó reparos al artículo 111, pues aseguró que abriría la puerta para que cabildantes puedan recibir viáticos y cobrar el pago por la asistencia a la sesión, aun cuando estén viajando tanto dentro como fuera del país.

“La redacción es ambigua y peligrosa. No hay justificación clara de los desplazamientos. Esto podría convertirse en un cheque en blanco para viajar con los impuestos de los bogotanos”, advirtió el concejal.

Según el artículo, los concejales podrían aplicar siempre y cuando el viaje sea “con ocasión del cumplimiento de comisiones oficiales dentro y fuera de la ciudad”. Esto tendría una previa aprobación otorgada por la Plenaria o la Mesa Directiva. De esta manera, al término de su viaje, tendrán que “rendir un informe detallado sobre las actividades realizadas en la comisión”, se lee en el artículo.

“No hay topes definidos, límites de frecuencia o controles reales. Además, el informe escrito no tiene auditoría o seguimiento sobre el uso de los recursos”, recusa Briceño.

Por todo la anterior, agregó el concejal, la iniciativa, que originalmente buscaba modernizar el reglamento y evitar bloqueos por recusaciones, terminará incluyendo artículos que debilitan la austeridad y la transparencia.

“Esto no es eficiencia ni transparencia, es retroceder en la responsabilidad con los recursos públicos. Bogotá necesita concejales que trabajen por los ciudadanos, no por sus tiquetes ni sus viajes”.

Además, recordó que hace apenas ocho meses el Concejo creó más de 30 nuevos cargos y aumentó los recursos de las Unidades de Apoyo Normativo (UAN) a 52 salarios mínimos por concejal. “La ciudad tiene prioridades más urgentes”, concluyó.

Le puede interesar: “Exigimos reconozcan la movilización”: continúan protestas en entidades de Gobierno

Este viernes 17 de octubre se desarrollará el primer debate de la nueva modificación al Reglamento interno del Concejo de Bogotá. La cita es a las 9 de la mañana y sin duda, este punto será uno de los ejes centrales de la discusión.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.